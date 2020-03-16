Скачать
Понедельник, 16.03.2020
Медики, которые работают с зараженными COVID-19, получат "заоблачную" зарплату
Медики, которые работают с зараженными COVID-19, получат "заоблачную" зарплату
Рада соберется на внеочередное заседание
Рада соберется на внеочередное заседание
Тайсону Фьюри грозит серьезная дисквалификация
Тайсону Фьюри грозит серьезная дисквалификация
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 марта

Ожирение и лишний вес: причины появления лишней массы тела

Ожирение и лишний вес: причины появления лишней массы тела
13:11 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ожирение – это относительно "молодая" болезнь, которая появилась и стала повсеместной в середине XX века.

Медики из США провели исследование и выяснили, что главной причиной появления лишнего веса является нарушение водного баланса в организме.

Эксперты говорят, что ожирение может возникнуть по разным причинам, ведь все зависит от индивидуальных особенностей организма. Но при этом, питание играет в этом процессе не последнюю роль.

Исследователи провели эксперимент, участие в котором взяли около 10 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. За время наблюдения треть участников набрала лишние килограммы и проанализировав факторы, которые привели к набору веса, эксперты определили, что всему виной дефицит воды в организме.

В каких продуктах больше всего кальция?

Ученые утверждают, что в течении дня люди употребляют напитки, которые содержат калории — чай с сахаром, сок, кофе со сливками и прочее, а организму нужна обычная питьевая вода. Именно она отвечает за метаболические процессы и поддержание здоровья всех систем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Ожирение, Лишний вес, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Один на миллион": самые редкие породы собак в мире
02 Еще один украинский город закрывает все общепиты и непродуктовые магазины
03 Вселенная дает ответы: психологический тест, который поможет их узнать
04 Польза исключается: 4 самых бесполезных каши
05 Вот что произойдет, если вы откажетесь от алкоголя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)
Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)
Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели
Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели
Вероятный кризис: НБУ уверен в готовности Украины
Вероятный кризис: НБУ уверен в готовности Украины
Вин Дизель считает финал &quot;Форсажа 7&quot; &quot;лучшим моментом в истории кинематографа&quot;
Вин Дизель считает финал "Форсажа 7" "лучшим моментом в истории кинематографа"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь