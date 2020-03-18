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Врачи объяснили, почему вредно спать днем

Врачи объяснили, почему вредно спать днем
06:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Если вы привыкли спать днем по несколько часов, тогда стоит отказаться от этой привычки.

Американские ученые провели исследование и выяснили, что дневной сон может увеличить риск развития сердечных проблем. Специалисты утверждают, что огромное значение при этом имеет продолжительность сна в светлое время суток.

Если сон длится до 30 минут, тогда никакой опасности для здоровья нет, ведь человек не успевает войти в глубокую фазу сна, поэтому его биологические ритмы не нарушаются. Эксперты говорят, что быстрый сон помогает восстановить энергию и человек чувствует себя намного лучше и бодрее, поэтому его работоспособность повышается.

Названы вредные свойства блинчиков

Но если вы привыкли спать днем по несколько часов, тогда стоит отказаться от этой привычки. Дело в том, что глубокий сон негативно сказывается на биоритмах, а это приводит к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. После глубокого сна днем человек может чувствовать себя уставшим, сонным, а его работоспособность только падает.

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Сон, Здоровый сон, Дневной сон, Свойства дневного сна, Вред дневного сна.
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