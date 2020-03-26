Скачать
Четверг, 26.03.2020
Украинские врачи нынче - "киборги": Зеленский инициировал увеличение выплат медикам
Украинские врачи нынче - "киборги": Зеленский инициировал увеличение выплат медикам
Заседание ТКГ: в ОПУ заверяют, что никакие документы подписаны не были
Заседание ТКГ: в ОПУ заверяют, что никакие документы подписаны не были
"Сборная коронавируса" из известных футболистов
"Сборная коронавируса" из известных футболистов
Шок-рокер Элис Купер составил список фильмов ужасов для просмотра на карантине (Фото)
Шок-рокер Элис Купер создал список хорроров Netflix на карантин

Этанол - эффективное средство для борьбы с бактериями

Этанол - эффективное средство для борьбы с бактериями
21:54 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Этанол отличается вирулицидным действием, уничтожая вирусы на поверхности.

Использование антисептика со значительным содержанием этанола способно обеспечить человеку защиту от различных вирусов. В пользу этого высказалась фармацевт Мар Сиейра.

Эксперт указала, что при желании человека защитить себя от бактерий можно задействовать антибактериальный гель. Чтобы противостоять коронавирусу, может потребоваться средство, отличающееся вирулицидными свойствами. Имеющий высокое содержание спирта гель в состоянии оперативно уничтожать вредоносные микроорганизмы, использовать его можно с целью сокращения риска подхватить туберкулез, ВИЧ, грибковые заболевания и гепатит B. При борьбе с вирусными инфекциями выбор лучше остановить на геле с высоким процентом этилового спирта.

Этанол отличается вирулицидным действием, уничтожая вирусы на поверхности. Притом чем в санитайзере выше его содержание, тем более значительной окажется его эффективность против заражения коронавирусом. Приобретать лучше получившие одобрение Минздрава средства.

Погибает ли коронавирус в теплую погоду?

Какие шаги нужно предпринять при подозрении на коронавирус

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко продемонстрировал, как правильно мыть руки антисептиком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бактерии, Вирус, Этанол, Коронавирус, Мар Сиейра, Антибактериальный гель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)
02 Мало кто знает: свойства яиц, которые не всем известны
03 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
04 Просто взгляните на картинку и узнайте о своем будущем: минутный тест
05 Собственный препарат против COVID-19: Украинские ученые поделились результатами тестирования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 40 заболевших
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 40 заболевших
Карантинные меры: Кабмин ограничил посещение городов-спутников АЭС
Кабмин ограничил посещение городов-спутников АЭС
Украинский модельер Иван Фролов за один день пошил 51 защитный костюм для медиков (Фото)
Бренд Frolov присоединился к пошиву защитных костюмов для медработников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь