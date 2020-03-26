Этанол - эффективное средство для борьбы с бактериями

Новости шоу бизнеса:Этанол отличается вирулицидным действием, уничтожая вирусы на поверхности.

Использование антисептика со значительным содержанием этанола способно обеспечить человеку защиту от различных вирусов. В пользу этого высказалась фармацевт Мар Сиейра.

Эксперт указала, что при желании человека защитить себя от бактерий можно задействовать антибактериальный гель. Чтобы противостоять коронавирусу, может потребоваться средство, отличающееся вирулицидными свойствами. Имеющий высокое содержание спирта гель в состоянии оперативно уничтожать вредоносные микроорганизмы, использовать его можно с целью сокращения риска подхватить туберкулез, ВИЧ, грибковые заболевания и гепатит B. При борьбе с вирусными инфекциями выбор лучше остановить на геле с высоким процентом этилового спирта.

Этанол отличается вирулицидным действием, уничтожая вирусы на поверхности. Притом чем в санитайзере выше его содержание, тем более значительной окажется его эффективность против заражения коронавирусом. Приобретать лучше получившие одобрение Минздрава средства.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко продемонстрировал, как правильно мыть руки антисептиком.