Погибает ли коронавирус в теплую погоду?

Новости шоу бизнеса:Не стоит считать, что количество случаев COVID-19 летом упадет до нуля.

Эксперты считают, что наступающий летний сезон с высокой температурой воздуха и влажностью существенно замедлит эпидемию коронавируса. Летом любые ОРВИ распространяются очень вяло.

Исследования показывают, что при температуре в +30С коронавирус просто не выживает. А президент Трамп недавно заявил, что жара скоро убьет вирус, поэтому в апреле его пандемия закончится. Позднее он изменил мнение и предположил, что эпидемия в США продлится вплоть до лета.

Действительно, если бы вирус плохо распространялся в жару, то никакой вспышки в таких жарких странах, как Малайзия или Таиланд не наблюдалось бы. Нельзя исключить, что большинство инфекций там завозные, то есть доставленные приезжими из более холодных регионов.

Стоит ли надеяться на лето? Совместное исследование китайских ученых из Beihang University и Tsinghua University дает право на подобные надежды. Они установили, что рост температуры и влажности в 100 китайских городах существенно затормозил распространение вируса.

Распространение вируса пока идет по гриппозному сценарию. Да, сезонные эпидемии гриппа случаются исключительно зимой, но это не значит, что летом человек вообще не может заразиться.

В условиях повышенной температуры и влажности коронавирус становится более вялым и аморфным, он теряет свою агрессивность, но сохраняет способность переходить от человека к человеку.

Уменьшается время, в течение которого вирус сохраняется на предметах, снижается расстояние, необходимое для передачи по воздуху от человека к человеку. Люди проводят больше времени не в тесных помещениях, а на воздухе. Все эти факторы способны намного замедлить развитие пандемии COVID-19, но пока рано говорить о том, будет ли она летом полностью остановлена, пишет The Daily Mail.