ТОП три простых способа защититься от коронавируса

Новости шоу бизнеса:Медик уверен, что их соблюдение гарантирует 100-процентную безопасность.

Врач из Китая Чжан Вэньхун сообщил простые методы для защиты от коронавируса.

Он сказал, что главным приоритетом при пандемии является личная защита, состоящая из трех простых правил: держать дистанцию в людных местах, регулярно и правильно мыть руки и носить медицинскую маску.

"До сих пор я не встречал кого-либо, кто, выполняя эти немудренные ритуалы, был бы заражен коронавирусом", — сказал врач.

Он отметил, что самыми опасными в плане распространения вируса местами являются семьи, где инфекция передается от одного человека к другому, поэтому важно сразу же изолировать родных с опасными симптомами.

Первые симптомы коронавируса

Инкубационный период китайского коронавируса может длиться от 2 до 14 дней. В этот период человек не испытывает симптомов и не догадывается о болезни.

А первые симптомы можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями такими как ОРВИ или грипп. Может появляться насморк, дискомфорт в горле, повышение температуры и слабость. Поэтому нужно при первых же признаках сообщить своему семейному врачу.

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