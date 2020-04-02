Скачать
Четверг, 02.04.2020
Кабмин смягчил карантин: кому разрешили работать
Кабмин смягчил карантин: кому разрешили работать
Пандемия коронавируса: ВОЗ сделала важное заявление
Пандемия коронавируса: ВОЗ сделала важное заявление
Анчелотти включил Шевченко в символическую сборную
Анчелотти включил Шевченко в символическую сборную
Ретроградные планеты в апреле 2020 года
Ретроградные планеты в апреле 2020 года

COVID-19 опасен не только для пожилых людей

COVID-19 опасен не только для пожилых людей
15:22 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Однако не только пожилые пациенты находятся в группе риска.

Большинство людей, заболевших COVID-19, имеют легкое или умеренное течение болезни.

На данный момент 80% смертей приходится на людей в возрасте от 60 лет и старше.

Однако доктор Майк Райан, глава чрезвычайного штаба Всемирной организации здравоохранения предостерегает от скоропалительных выводов. От отметил, что 10-15% людей младше 50 лет имеют среднюю или тяжелую степень течения болезни.

Намного большую роль играет изначальное состояние здоровья. В частности, в Китае 40% людей, помещенных в отделение интенсивной терапии, имели хронические заболевания. Чаще всего умирали лица с проблемами сердца и сосудов, диабетом или заболеваниями легких.

Коронавирус сравнили с другими эпидемиями: наглядное видео 

Учитывать при оценке рисков стоит и пол пациента. Как показывают данные, мужчины оказались к инфекции более восприимчивы. Специалисты полагают, что это может быть связано с курением.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Заболевания, Вирус, Коронавирус, Советы медиков, Кто может заболеть коронавирусом, Риск заболеть коронавирусом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прически 2020: ТОП очаровательных идей на лето для коротких волос (Фото)
02 Как убрать коронавирус с поверхностей: четыре проверенных средства
03 Чего Вы боитесь: тест, который определит Ваши потаенные страхи
04 Медицинские гарантии: В Украине стартовала новая программа
05 Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, усиление карантина и медицинские гарантии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медреформа: как будут финансировать услуги по лечению Covid-19
Медреформа: как будут финансировать услуги по лечению Covid-19
В Украине коронавирус обнаружили у 57 детей
В Украине коронавирус обнаружили у 57 детей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
День детской книги 2020: что за праздник
День детской книги 2020: что за праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь