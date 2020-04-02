COVID-19 опасен не только для пожилых людей

Новости шоу бизнеса:Однако не только пожилые пациенты находятся в группе риска.

Большинство людей, заболевших COVID-19, имеют легкое или умеренное течение болезни.

На данный момент 80% смертей приходится на людей в возрасте от 60 лет и старше.

Однако доктор Майк Райан, глава чрезвычайного штаба Всемирной организации здравоохранения предостерегает от скоропалительных выводов. От отметил, что 10-15% людей младше 50 лет имеют среднюю или тяжелую степень течения болезни.

Намного большую роль играет изначальное состояние здоровья. В частности, в Китае 40% людей, помещенных в отделение интенсивной терапии, имели хронические заболевания. Чаще всего умирали лица с проблемами сердца и сосудов, диабетом или заболеваниями легких.

Учитывать при оценке рисков стоит и пол пациента. Как показывают данные, мужчины оказались к инфекции более восприимчивы. Специалисты полагают, что это может быть связано с курением.