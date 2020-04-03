Можно ли пить водопроводную воду: мнение экспертов

Новости шоу бизнеса:Вода, выходящая из крана, предварительно проходит многоступенчатую обработку и хорошо защищена от вирусов, включая новый коронавирус.

Немецкие эксперты констатируют, что в Германии пить водопроводную воду безопасно, однако питьевая вода при определенных обстоятельства все же может содержать в себе патогенные микроорганизмы. Об этом пишет журнал Fit for Fun.

Как сообщается, в наши дни люди пытаются защитить себя от заражения новым коронавирусом, используя перчатки, респираторные маски, метод дистанцирования. Но насколько безопасно в этом плане пить водопроводную воду?

"В конце концов, возбудители нового коронавируса передаются через капли. Как же насчет риска заражения, если вирусы SARS-CoV-2 от инфицированных людей вдруг попадут в сточные воды?" - задаются вопросом самые беспокойные.

Питьевая вода вполне способна передавать болезнетворные микроорганизмы – прежде всего, если она загрязнена, плохо очищена.

Федеральный центр санитарного просвещения на своем веб-сайте предупреждает, что природная вода и неочищенная колодезная вода могут содержать различные микробы. Согласно его данным, микроорганизмы можно найти в плавательных бассейнах, общественных душах, на автомойках.

В то же время эксперты уточняют, что преимущественно встречающиеся в такой воде бактерии – это сальмонелла, кампилобактер, EHEC, которые вызывают диарею, а также Legionella и Pseumonades, провоцирующие возникновение симптомов гриппа.

Но люди, опасающиеся нахождения возбудителей новой коронавирусной инфекции в водопроводной воде, могут вздохнуть с облегчением, подчеркивают специалисты.