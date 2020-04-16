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Свежевыжатые соки могут быть опасны

Свежевыжатые соки могут быть опасны
15:38 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Пить свежий сок можно только после полтора часа после еды, иначе возникнет метеоризм и вздутие желудка.

Свежевыжатые соки считаются настоящим хранилищем витаминов. Их рекомендуют пить всем, поэтому многие люди приобретают себе специальные соковыжималки.

Но диетологи утверждают, что этот напиток может стать целебным при определенных условиях. Более того, существуют условия, при которых свежевыжатые соки употреблять опасно.

Например, пить свежевыжатые соки не рекомендуют людям с чувствительными зубами. Из-за высокой кислотности они вызывают эрозию эмали и способствуют разрушению зубов. 

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Избегать повышенной кислотности должны люди с панкреатитом, язвой, гастритом и другими заболеваниями пищеварения, поскольку кислота разъедает стенки желудка. Люди с диабетом не должны пить виноградный сок из-за большого содержания сахара.

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Здоровье, Польза соков, Соки, Свежевыжатые соки, Советы медиков, Полезные соки, Свежие соки.
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