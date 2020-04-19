Чем можно заменить корень свежего имбиря?

Новости шоу бизнеса:Ведь есть и другие ничем не уступающие экзотическому корню средства для укрепления иммунитета.

Разрекламированный из-за пандемии коронавируса имбирь так резко поднялся в цене, что сейчас практически сравним с золотом. О них рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Имбирь ценен высоким содержанием фитонцидов, которые придают ему пряный вкус и подавляют вирусы. Но, как оказалось, содержатся эти биологически активные вещества не только в имбире, но и в других привычных нам продуктах. Например, в редьке, редисе, луке, чесноке и капусте.

Кроме того, имбирь обладает противовоспалительными свойствами, что и делает его полезным при различного рода инфекциях. Ничуть не хуже него с этим справляется и куркума, в которой, помимо всего прочего, содержатся еще и антиоксиданты, которых практически нет в имбире.

Много полезных веществ содержится в помидорах и болгарском перце, а также ягодах – смородине, черника, клюкве и малине, пояснил Гинзбург. Что при этом следует учитывать, так это то, что все эти природные кладовые витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ не являются лекарственными средствами. Поэтому крепить иммунитет они могут, но вот в случае серьезных проблем со здоровьем следует обращаться к врачу и медицинским препаратам.

Ранее диетолог рассказал о пользе морской капусты во время вспышки коронавируса. Он утверждал, что ламинария обладает прекрасным антибактериальным свойством, восполняет нехватку йода в организме и борется с хронической усталостью.