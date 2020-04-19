Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Житомирщине и Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары (Фото, Видео)
На Житомирщине и Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары (Фото, Видео)
ООС: Боевики 5 раз нарушали "тишину", трое бойцов ранены
ООС: Боевики 5 раз нарушали "тишину", трое бойцов ранены
Легенда МЮ мог оказаться в Динамо
Легенда МЮ мог оказаться в Динамо
Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах
Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах

Чем можно заменить корень свежего имбиря?

Чем можно заменить корень свежего имбиря?
08:52 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ведь есть и другие ничем не уступающие экзотическому корню средства для укрепления иммунитета.

Разрекламированный из-за пандемии коронавируса имбирь так резко поднялся в цене, что сейчас практически сравним с золотом. О них рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Имбирь ценен высоким содержанием фитонцидов, которые придают ему пряный вкус и подавляют вирусы. Но, как оказалось, содержатся эти биологически активные вещества не только в имбире, но и в других привычных нам продуктах. Например, в редьке, редисе, луке, чесноке и капусте.

Кроме того, имбирь обладает противовоспалительными свойствами, что и делает его полезным при различного рода инфекциях. Ничуть не хуже него с этим справляется и куркума, в которой, помимо всего прочего, содержатся еще и антиоксиданты, которых практически нет в имбире.

Стильная самодельная маска своими руками (Фото)

Много полезных веществ содержится в помидорах и болгарском перце, а также ягодах – смородине, черника, клюкве и малине, пояснил Гинзбург. Что при этом следует учитывать, так это то, что все эти природные кладовые витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ не являются лекарственными средствами. Поэтому крепить иммунитет они могут, но вот в случае серьезных проблем со здоровьем следует обращаться к врачу и медицинским препаратам.

Ранее диетолог рассказал о пользе морской капусты во время вспышки коронавируса. Он утверждал, что ламинария обладает прекрасным антибактериальным свойством, восполняет нехватку йода в организме и борется с хронической усталостью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Имбирь, Польза имбиря, Советы диетологов, Советы медиков, Чем заменить имбирь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
02 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
03 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
04 Священник рассказал, как можно самостоятельно освятить пасхальную корзину
05 Не вся рыба полезна: виды, которые опасно есть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава Минздрава анонсировал проведение селекторного совещания с регионами
Степанов анонсировал проведение совещания с регионами
Трамп грозит Китаю последствиями из-за COVID-19
Трамп грозит Китаю последствиями из-за COVID-19
СМИ: Британские медики будут использовать защитную одежду повторно
СМИ: Британские медики будут использовать защитную одежду повторно
Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь