Сколько яиц можно есть в неделю: мнения специалистов

Новости шоу бизнеса:Яйца как высокобелковый продукт входят в ежедневный рацион очень многих людей, особенно тех, кто занимается спортом и придерживается правил здорового питания.

Сколько яиц можно съесть в неделю, не опасаясь за здоровье и учитывая, что продукт содержит много холестерина? На этот вопрос в публикации журнала Fitbook дал ответ известный в Германии врач-диетолог Маттиас Ридл.

Как сообщается, куриное яйцо является одним из самых противоречивых натуральных продуктов. Долгое время яйца назывались холестериновыми бомбами, и даже сегодня в рекомендациях Немецкого общества питания (DGE) говорится об употреблении не более двух-трех яиц в неделю, чтобы не допустить опасного для сердца повышения уровня липидов в крови.

Врач-диетолог Маттиас Ридл прокомментировал эти данные. По его словам, вышеназванная рекомендация слишком консервативна. В реальности каждый житель Германии сегодня потребляет 4-5 яйца в неделю, что доктор Ридл находит совершенно безвредным.

Специалист отмечает, что яйца, присутствующие в рационе человека, не вызывают существенных изменений уровня его холестерина.

"Потребление яиц не имеет отношения к уровню холестерина. У некоторых людей оно даже ведет к некоторому снижению, у других остается прежним или увеличивается несущественно, не влияя на здоровье", — поделился мнением врач.

С позиции стандартов Немецкого общества питания, употребляемый холестерин не доложен превышать количества 300 мг в день. При этом он содержится не только в яйцах, но и других продуктах животного происхождения (молочных, мясных).

Маттиас Ридл констатирует: холестерин из пищи не оказывает негативного влияния на большинство людей. Исследования последних лет показали, что человеческий организм обладает собственными механизмами производства и устранения ненужного холестерина.

Доктор Ридл рассказал, что здоровый человек может съедать даже 10-15 яиц в неделю, проблем это не вызовет. Врач подчеркнул, что одно яйцо содержит все восемь незаменимых аминокислот, необходимых организму. Продукт эффективно поддерживают наращивание мышечной массы (особенно после тренировки), обеспечивает долгую сытость и помогает снижать вес.

"Если же вы в целом едите мало, редко употребляете мясо, регулярно занимаетесь спортом, то можете совершенно не боясь употреблять по два куриных яйца каждый день", — добавил он.

Однако людям, страдающим ревматическими заболеваниями, нужно строго контролировать количество яиц, поскольку животные жиры в их случае способствуют воспалению. Также нельзя есть много яиц при нарушениях жирового обмена.

Людям, не имеющим противопоказаний по здоровью, диетолог рекомендует употреблять яйца, не выбрасывая желтка.

"Желток содержит большинство ценных ингредиентов яйца и более насыщен белком. Удаляя его, опасаясь жира и холестерина, вы лишаете себя ценных витаминов, минералов и части белка", — предупредил диетолог.