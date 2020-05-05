Полезные продукты для здоровья сердца и сосудов

1 Сало Все так и есть — сало, вокруг которого постоянно ходят жаркие споры, на самом деле полезно. Продукт содержит преимущественно ненасыщенные жиры. А как мы знаем, "полезный" жир борется с "вредным" холестерином, что положительно влияет на работу сердца и сосудов. Но не стоит им увлекаться — пары кусочков в день достаточно.

2 Семечки Как и большинство семян, подсолнечные семечки — кладезь полезных веществ, жиров и витаминов. В 100 г подсолнечных семечек содержится примерно 10% суточной нормы магния. Этот элемент просто необходим для здорового функционирования сердца. Плюс ко всему семечки насыщены еще одним полезным веществом — цинком. Семечки тыквы богаты полезными веществами, которые регулируют уровень "вредного" холестерина в организме.

3 Пиво Да-да, пиво полезно. Слабоалкогольный напиток богат кремнием, который снижает риск развития атеросклероза. Но пить пиво нужно правильно. Рекомендуется выпивать не больше одного полулитрового стакана в день. А также запрещены все жирные закуски к пиву вроде чипсов, бургеров, жареной картошки и другой жирной пищи.

4 Кофе По мнению ученых из Сиднейского университета, в умеренном количестве утренний напиток поможет снизить аритмию. А чтобы сократить риск развития сосудистых болезней, выпивайте по несколько чашек кофе каждый день. Но есть несколько нюансов — употребляйте только черный кофе без добавок и сахара и не пейте его поздно вечером.

5 Томатная паста В составе томатной пасты содержится важный элемент, без которого сердце не может работать в нормальном режиме, — ликопин. Когда уровень ликопина понижается, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Добавляйте по одной столовой ложки пасты из свежих томатов в салаты, горячие блюда или просто размешивайте ее с водой.

6 Картошка Худеющие обычно исключают из рациона углеводы и крахмалистые продукты. Картошка в первую очередь попадает в черный список, а зря. Главное — правильно ее приготовить. Если отварить или запечь картофель без добавления масла, все будет хорошо. И не только для фигуры, но и для здоровья сердечно-сосудистой системы. Овощной плод содержит калий, который нормализует кровяное давление, а также витамин В6. Последний играет роль в формировании красных кровяных телец.

7 Бананы Худеющие считают бананы врагами. Однако врачи не рекомендуют исключать эти фрукты изменю. Всего один средний банан в день нормализует здоровый уровень калия и натрия. Важные элементы поддерживают работу мышц, в том числе сердечной.