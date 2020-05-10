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Заменяем сахар: стевия способна спасти от ожирения печени

Заменяем сахар: стевия способна спасти от ожирения печени
16:09 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Экстракт стевии может сократить проявление жировой болезни печени.

Высокое потребление сахара может приводить к ожирению печени. Многие предпочитают заменять его подсластителями, но о влиянии некалорийных вариантов на печень известно мало.

Новое исследование, в котором проверялось воздействие экстракта стевии, показало, что он может даже сократить проявление жировой болезни печени. Такие данные были получены в рамках доклинических исследований.

На животной модели было проверено два некалорийных подсластителя: сукралоза и экстракт стевии. Их эффекты сравнивались с эффектом от сахара.

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"Экстракт стевии смог снизить уровень глюкозы и улучшить показатели жировой болезни печени", - рассказывает глава исследования Рохит Кохли, заведующий отделением гастроэнтерологии, гепатологии и питания в Детском госпитале Лос-Анджелеса.

В частности, речь идет о таких маркерах как фиброз и уровень жира в печени. Ученые планируют провести клинические исследования, чтобы изучить эффекты глубже.

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Здоровье, Сахар, Печень, Стевия, Подсластитель.
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