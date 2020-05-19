Какие продукты можно есть на голодный желудок

1 Овсянка Овсянка — идеальный продукт для употребления на голодный желудок. Она богата витаминами, минералами и органическими кислотами, которые укрепляют иммунитет и повышают защитные силы организма. Кроме того, овсянка — ценный источник протеинов, которые регенерируют ткани и клетки. Любимая крупа также обладает противораковым действием, благодаря высокому содержанию антиоксидантов в ее составе. Приятный бонус: с овсянкой можно экспериментировать бесконечно. Как со способом приготовления (варка, запаривание в горячей воде, запекание, замачивание в йогурте), так и с дополнительными ингредиентами. С овсянкой прекрасно сочетаются фрукты, ягоды, корица и мускатный орех, орехи, шоколад.

2 Сухофрукты Современные технологии пищевой промышленности позволяют сохранять в сушеных фруктах максимум полезных веществ. Зачастую по своему составу они ничуть не уступают свежим плодам, а иногда и превосходят их по концентрации витаминов и минералов, так как некоторые из них с течением времени становятся еще полезнее. Сухофрукты — отличный вариант перекуса в течение дня и идеальное дополнение к завтраку. Правда с ними стоит знать меру, так как большинство сухофруктов отличаются высокой калорийностью. Одной горсти вполне достаточно, чтобы восстановить силы и зарядиться положительными эмоциями.

3 Смузи Смузи — универсальный напиток, который без малейших сомнений можно пить на голодный желудок. Смузи — это простор для гастрономических экспериментов. Напиток готовят из фруктов, ягод и овощей, добавляя дополнительные ингредиенты: отруби, семена, орехи, шоколад, зелень, специи и пряности. За основу, как правило, выступают молоко, кефир, ряженка, натуральный йогурт, соки или вода. Не бойтесь смелых экспериментов и ищите любимые сочетания. Готовьте смузи каждый день, и ваша жизнь станет чуточку веселее, вкуснее и полезнее.

4 Хлеб Хлеб также полезен на голодный желудок. Правда есть важное условие: в идеале он должен быть бездрожжевым и приготовлен из цельнозерновой муки. Дрожжевой хлеб из белой муки, напротив, на голодный желудок лучше не есть, так как такой продукт раздражает кишечник. Цельнозерновая же мука пробуждает пищеварительную систему и нормализует ее работу. Чтобы перекус из цельнозернового хлеба стал еще питательнее, добавьте в список ингредиентов авокадо. Его можно намазать на хлеб как сливочное масло, но при этом авокадо гораздо полезнее. Фрукт содержит в своем составе полезные жирные кислоты омега-3, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему, иммунитет и нервную систему.

5 Домашние мюсли Если вы еще не научились готовить домашние мюсли, которые также называют гранолой, то самое время это исправить. Это отличный вариант завтрака или перекуса в течение дня, который можно приготовить заранее и хранить в герметичном контейнере. Как правило, гранолу готовят из овсяных хлопьев и других круп с добавлением орехов, сухофруктов, цукатов, отрубей и других полезных ингредиентов. Главное достоинство гранолы — богатый состав. В ней содержатся витамины группы В, А, Е, минералы, антиоксиданты, органические кислоты и эфирные масла. Продукт заряжает энергией, поднимает настроение, понижает уровень вредного холестерина, а также нормализует работу пищеварительной системы, так как крупы и отруби богаты клетчаткой.

6 Гречка Гречка — еще один продукт, который можно и нужно есть на голодный желудок. В гречке содержатся аминоксилоты, белок, железо, кальций, йод, цинк, витамины. Гречка легко усваивается организмом человека и моментально заряжает бодростью и энергией. То, что нужно, когда появилось чувство голода. У гречки есть и другие достоинства. Так, популярная в нашей стране крупа нормализует давление, успокаивает нервную систему и благоприятно влияет на работу пищеварительной системы. Гречка проста в приготовлении, что является еще одним аргументом в ее пользу. Ее можно отварить или запарить в кипятке на несколько часов.