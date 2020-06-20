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Дневная сонливость: есть ли повод для беспокойства

Дневная сонливость: есть ли повод для беспокойства
Обновлено 14:59 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com
Дневная сонливость и постоянная усталость – это состояния, с которым часто сталкиваются разные люди.

Стэндфордский Университет установил: пожилые люди, которые испытывают дневную сонливость, могут иметь повышенный риск развития различных заболеваний, включая диабет, рак и гипертонию, пишет Eurek Alert. Гиперсомния — чрезмерная сонливость в дневное время, отмечающаяся даже после 7 или более часов ночного сна. Это явление было исследовано с привлечением 10930 человек.

Ученые проводили опрос добровольцев два раза, с интервалом в три года. В первом интервью 23% людей старше 65 лет имели признаки гиперсомнии. Во втором интервью 24% сообщили о чрезмерной сонливости. Из них 41% сказал, что сонливость была хронической проблемой.

Оказалось, у людей, которые сообщили о гиперсомнии в рамках первого опроса, риск развития диабета или гипертонии через три года был в 2,3 раза выше, чем у тех, кто не испытывал сонливости. У них также был в 2 раза повышен риск рака.

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Из 840 человек, сообщивших о сонливости в первом опросе, у 6,2% развился диабет. В группе людей, не спавших днем, диабет диагностировали у 2,9%. Плюс, в первой группе рак развился у 2,4% против 0,8% из второй группы. Люди, которые сообщали о дневной сонливости в рамках обоих опросов риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был повышен в 2,5 раза.

Притом, люди, которые жаловались на сонливость только во втором опросе, на 50% чаще имели заболевания опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани (артрит, тендинит, волчанка).

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Все по теме:

Здоровье, Сонливость, Дневная сонливость, Советы медиков.

Автор:

Телеграф
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