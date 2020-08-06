Главное - не спиться: названы самые опасные алкогольные коктейли

Самыми опасными для организма человека являются алкогольные коктейли на основе газированных напитков.

По словам экспертов, любые алкогольные коктейли, особенно сладкие и газированные, нужно пить с осторожностью (а лучше не пить).

Крепкий алкоголь в сочетании с любыми газированными напитками, даже если это обычная минералка, бывает очень коварен, потому что газация воды усиливает всасывание алкоголя в кровь.

Очень более опасный вариант - коктейли с пивом, например, популярный в некоторых кругах "Ерш", сочетающий пиво и водку.

Также медики назвали алкогольный напиток, который чаще других приводящий к инфарктам. Это коктейль из спиртного и энергетика. Оба ингредиента и по отдельности оказывают на сердечно-сосудистую систему сильное негативное влияние, а их сочетание и вовсе вызывает серьезные проблемы - например, тахикардию и аритмию.

Как сообщалось ранее, употребление охлажденного пива в зной может пагубно отразиться на самочувствии.

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