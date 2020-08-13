Когда постоянно хочется спать: как бороться с дневной сонливостью

Чрезмерная сонливость мешает не только работе, но и проведению досуга или уходу за детьми. На медицинском языке такое явление, как повышенная сонливость называется гиперсомнией.

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что делать, если организм постоянно хочет "спать".

Эксперт отмечает: если клонит в сон в разгар рабочего дня, скорее всего, человек просто не высыпается ночью. Однако есть другие причины дневной сонливости - например, храп. Из-за него сон прерывается, отсутствует полноценный отдых, в результате эффективность труда снижается.

Многие утром ошибочно пытаются взбодриться контрастным душем, чаем, кофе или энергетиками. Специалист предупреждает: такие "уловки" ослабляют работу надпочечников.

Первое, что врач рекомендует сделать, это пересмотреть и привести в норму режим сна. Поднять уровень активности помогает небольшая физическая нагрузка: отжимания, приседания, прогулки. Упражнения хорошо влияют на уровень кортизола, "убавляют" стресс. Зухра Павлова также советует регулярно употреблять достаточное количество чистой питьевой водички - она отлично бодрит.

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