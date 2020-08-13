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Когда постоянно хочется спать: как бороться с дневной сонливостью

Когда постоянно хочется спать: как бороться с дневной сонливостью
Обновлено 19:20 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Чрезмерная сонливость мешает не только работе, но и проведению досуга или уходу за детьми. На медицинском языке такое явление, как повышенная сонливость называется гиперсомнией.

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что делать, если организм постоянно хочет "спать".

Эксперт отмечает: если клонит в сон в разгар рабочего дня, скорее всего, человек просто не высыпается ночью. Однако есть другие причины дневной сонливости - например, храп. Из-за него сон прерывается, отсутствует полноценный отдых, в результате эффективность труда снижается.

Многие утром ошибочно пытаются взбодриться контрастным душем, чаем, кофе или энергетиками. Специалист предупреждает: такие "уловки" ослабляют работу надпочечников.

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Первое, что врач рекомендует сделать, это пересмотреть и привести в норму режим сна. Поднять уровень активности помогает небольшая физическая нагрузка: отжимания, приседания, прогулки. Упражнения хорошо влияют на уровень кортизола, "убавляют" стресс. Зухра Павлова также советует регулярно употреблять достаточное количество чистой питьевой водички - она отлично бодрит.

Ранее мы писали о том, чем опасен недосып и сколько нужно спать.

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Все по теме:

Сон, Бессоница, Сонливость, Гиперсомния.

Автор:

Телеграф
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