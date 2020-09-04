Чем сбить давление? Упражнение, которое поможет справиться с гипертонией

Многие люди страдают от повышенного кровяного давления.

Есть ряд упражнений, которые позволяют стабилизировать или снизить повышенное артериальное давление. Одно из таких упражнений состоит из следующих действий.

Нужно встать у стены и поднять руки над своей головой. Неважно, как именно это будет. Главное, чтобы руки были над вами. Когда этот этап пройден, хорошо-хорошо тянемся и втягиваем живот.

Так мы выпрямляем наш позвоночник и ещё вместе с этим делаем мини-тренировку для пресса.

Нужно так стоять, сколько сможете себе позволить. Примерно от 20 секунд до 3 минут. Но самое важное, делать это каждый день.

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