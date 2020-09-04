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Чем сбить давление? Упражнение, которое поможет справиться с гипертонией

Чем сбить давление? Упражнение, которое поможет справиться с гипертонией
Обновлено 22:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Многие люди страдают от повышенного кровяного давления.

Есть ряд упражнений, которые позволяют стабилизировать или снизить повышенное артериальное давление. Одно из таких упражнений состоит из следующих действий.

Нужно встать у стены и поднять руки над своей головой. Неважно, как именно это будет. Главное, чтобы руки были над вами. Когда этот этап пройден, хорошо-хорошо тянемся и втягиваем живот.

Так мы выпрямляем наш позвоночник и ещё вместе с этим делаем мини-тренировку для пресса.

Курение и недостаток воды: названы вредные привычки, которые наносят вред почкам

Нужно так стоять, сколько сможете себе позволить. Примерно от 20 секунд до 3 минут. Но самое важное, делать это каждый день.

Ранее мы писали о том, какие продукты спасают от гипертонии.

Кроме этого, узнайте, как легко и правильно контролировать скачки давления в условиях изоляции.

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Все по теме:

Давление, Гипертония.

Автор:

Телеграф
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