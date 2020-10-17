Скачать
Суббота, 17.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Путин готов отдать Донбасс при одном условии, но с Крымом будет тяжелее - Леонид Гозман
Путин готов отдать Донбасс при одном условии, но с Крымом будет тяжелее - Леонид Гозман
Коронавирус побил три антирекорда недели в Украине: почти 6,5 тысяч новых больных
Коронавирус побил три антирекорда недели в Украине: почти 6,5 тысяч новых больных
Ломаченко - Лопес: букмекеры верят в победу украинца
Ломаченко - Лопес: букмекеры верят в победу украинца
"Мне очень больно": как София Стужук отреагировала на смерть бывшего мужа Дмитрия
"Мне очень больно": как София Стужук отреагировала на смерть бывшего мужа Дмитрия

Есть только две эффективные политики по коронавирусу COVID-19

Есть только две эффективные политики по коронавирусу COVID-19
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com/enriquelopezgarre
Тайвань, Южная Корея и Германия смогли спасти экономику и не перейти на жесткую изоляцию.

Анализ методов борьбы разных стран мира с коронавирусом COVID-19 дает понять, что без хорошей системы тестирования и слежения эффективна лишь изоляция.

Об этом со ссылкой на статистику Всемирной организации здоровья пишут в статье британской газеты Mirror.

Отмечается, что коронавирус уже убил более миллиона человек в мире, и в неделю фиксируют уже более двух миллионов новых случаев, - даже в европейских странах, где пандемия якобы была под контролем, уже говорят о второй волне заболеваемости.

"Скорые" приезжают беспрерывно, медики работают нон-стоп: какова ситуация в краснозонной Полтаве (фото)

Швеция позволила вирусу бушевать, сделав акцент на экономике и личной свободе, и на данный момент в стране и высокая смертность, и уровень ВВП упал больше, чем в Норвегии, Финляндии и Дании.

В Новой Зеландии смогли добиться рекордно низкой смертности за счет большого урона для экономики.

Правда ли Дексаметазон лечит коронавирус, отзывы и цена в Украине

Тайвань же отчасти смогла защитить экономику, пойдя не на столь радикальные меры для спасения жизней, - такую же политику выбрали Германия и Южная Корея. Там власти активно использовали системы слежения и тестирования для обнаружения мест стремительного распространения вируса и перевода их на карантин.

"Если тестирование будет медленным, как во Франции и Великобритании, оно не удастся. Если отслеживание контактов не работает, люди с Covid останутся незамеченными", - говорится в статье.

Как сообщал "Телеграф", по состоянию на утро 17 октября коронавирус побил сразу несколько новых рекордов в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео, как бетономешалка смяла 5 машин в центре Киева
02 Захват новых населенных пунктов и переброска наемников: что сейчас происходит в Карабахе (карта)
03 Выходец из Чечни обезглавил учителя, показавшего детям карикатуры Charlie Hebdo: все подробности
04 Подруга Дмитрия Стужука заболела коронавирусом (фото)
05 Ломаченко взглянул в глаза Лопесу на взвешивании (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правда ли Дексаметазон лечит коронавирус, отзывы и цена в Украине
Правда ли Дексаметазон лечит коронавирус, отзывы и цена в Украине
В обстреле Гянджи десятки погибших и пострадавших: жуткие фото и видео
В обстреле Гянджи десятки погибших и пострадавших: жуткие фото и видео
Есть только две эффективные политики по коронавирусу COVID-19
Есть только две эффективные политики по коронавирусу COVID-19
Праздник 17 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 17 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь