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Блогер записал видео об опасности коронавируса за шесть часов до смерти: что он сказал

Блогер записал видео об опасности коронавируса за шесть часов до смерти: что он сказал
10:28 Сегодня Телеграф

Словацкий блогер Йозеф Кметьо в возрасте 47 лет умер в больнице  от коронавируса. За несколько часов перед этим он записал обращение к подписчикам с призывом обязательно носить маски.

Видео обращения Кметьо разместило у себя в микроблоге "Радио Свобода".

Йозеф Кметьо рассказал, что он ждет скорую помощь, потому что его дыхание затруднено и общее состояние крайне тяжелое. Блогер назвал себя живым примером того, что такое COVID-19,

 

"Я был бы очень рад, если бы вы наконец всех тех людей, которые не верят и думают, что коронавирус – это какой-то легкий грипп, послали подальше. Потому что это неправда. Знаете, что самое худшее? Хуже всего то, что жертвами становятся невинные люди", - призвал Кметьо.

Блогер также попросил не поддаваться ничьему влиянию и строго выполняться все защитные меры.

"Храните себя – обязательно маска, а их просто игнорируйте. Если они не хотят носить маску, дезинфицировать руки, пусть не носят, а вы – носите. Маска и все остальное… видите, это все может закончиться вот так. И я не был человеком, который бы недооценивал коронавирус и его последствия", - заявил Кметьо и попросил пожелать ему удачи.

Через шесть часов в больнице Йозеф Кметьо скончался.

16 октября от коронавируса умер успешный украинский блогер и отец троих маленьких детей Дмитрий Стужук

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Все по теме:

Маски, Коронавирус, Covid-19, Йозеф Кметьо.

Автор:

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