Какао делает вас умнее - исследование

Ученые утверждают, что употребление какао делает вас умнее, а масло из него обладает рядом полезных свойств.

В новом исследовании было обнаружено, что этот напиток богат флаванолами, которые стимулируют мозг. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Флаванолы - это природные антиоксиданты, которые благоприятно влияют на эластичность кровеносных сосудов, что способствует нормальному кровообращению.

В тестах на добровольцах британские исследователи под руководством доктора Катарины Рендейро сосредоточили внимание на лобной коре головного мозга, которая контролирует процесс принятия решений. Оказалось, что те, кто пил какао, обогащенное флаванолами, выполняли очень сложные задачи намного быстрее и точнее.

Флаванолы, которые являются антиоксидантами и полезны для кровообращения, присутствуют в различных продуктах питания, включая фрукты, овощи и чай.

Несмотря на полезные свойства какао, у него есть также противопоказания.