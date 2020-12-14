Без кетчупа, майонеза и других соусов: 5 полезных заправок для салатов

Люди, которые считают здоровую еду «пресной» и не представляют еду без кетчупа, майонеза или других соусов – Вы очень ошибаетесь. Правильное питание – это может быть не только полезно, но и вкусно.

Диетолог Светлана Фус решила подтвердить это «доказательствами». На своей странице в Инстаграм она опубликовала 5 вариантов полезных и вкусных заправок для салатов.

Вредные и калорийные соусы вполне можно заменить на более легкие, которые внесут свежую нотку в знакомые блюда.

Ранее, «Телеграф» писал, что Светлана Фус рассказала, как правильно добавлять фрукты в свой рацион.