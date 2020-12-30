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Более заразный штамм COVID бьет рекорды в Британии и добрался до США: что известно

Более заразный штамм COVID бьет рекорды в Британии и добрался до США: что известно
Обновлено 07:38 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

14 декабря стало известно, что в Великобритании обнаружена новая мутация коронавируса.

Считается, что новый штамм на 54% заразнее, однако не является более серьезным и смертельным. Также нет доказательств того, что этот вариант способен заражать детей.

Анализ, проведенный Общественным здравоохранением Англии, показал, что доля тех, кто заразился новым штаммом, составила 15,1 процента, что намного выше, чем  9,8 процента людей, у которых был положительный результат после контакта с кем-то, инфицированным первым вариантом.

Также, доктор Сьюзан Хопкинс сообщила, что предварительные данные исследования нового штамма свидетельствуют о том, что новый вариант не вызывает более серьезных заболеваний или повышения смертности.

На 30 декабря, в Великобритании зарегистрирован резкий скачок случаев Covid-19 - до более чем 53000 заболевших. Стоит отметить, что это самый большой ежедневный показатель за всю историю болезни в стране. Число случаев заболевания растет, поскольку новый штамм быстро распространяется.

Также, стало известно, что «британский» коронавирус преодолел Атлантический океан и добрался до США. В стране зафиксирован первый случай заражения новым штаммом.

Губернатор штата Колорадо Джаред Полис сообщил, что первый случай заражения разновидностью COVID-19 B.1.1.7 был обнаружен у молодого парня, который в последнее время не совершал дальних поездок.

Стоит отметить, что «новый» коронавирус уже был обнаружен в ряде стран, среди которых и Украина. А, 21 декабря в Италии подтвердили свой первый случай заболевания мутированным вирусом.

Чтобы лучше понять, что такое новый штамм коронавируса, «Телеграф» предлагает ознакомиться с инфографикой, которая расскажет, что известно о новом штамме из Великобритании.

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Все по теме:

Здоровье, Коронавирус, Covid-19, COVID.

Автор:

Телеграф
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