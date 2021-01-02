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Суббота, 02.01.2021
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Через сколько часов после пьянки можно садиться за руль: памятка для водителей

Через сколько часов после пьянки можно садиться за руль: памятка для водителей
Обновлено 19:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Украинцы в ночь с 31 декабря на 1 января встретили новый 2021 год. Для части из них празднования прошли с традиционным оливье и бокалом шампанского, а то и чем-то "посерьезней"

Однако гулянья когда-то заканчиваются и приходится возвращаться к бытовой жизни. В том числе и садиться за руль. 

Чтобы избежать неприятностей после встречи с правоохранителями и "не надышать лишнего", стоит помнить о том, когда же алкоголь полностью выводится с организма. 

Примечательную памятку обнародовали пользователи сети в группе "Чечеловка Днепр" в Фейсбук. 

Для тех же, кто во время празднований все же перебрал лишнего, "Телеграф" ранее писал о том, как бороться с похмельем, а также о том, как борются с похмельем в разных странах мира

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Все по теме:

Алкоголь, Автомобили, Вождение.

Автор:

Телеграф
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