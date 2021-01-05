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Очереди за уколами и протесты антипрививочников: как проходит вакцинация от COVID в Германии

Очереди за уколами и протесты антипрививочников: как проходит вакцинация от COVID в Германии
Обновлено 10:51 Сегодня Телеграф

"Телеграф" продолжает рассказывать о том, как в разных странах мира проходит вакцинация от кронавируса. После Канады, США, Израиля и Франции мы перемещаемся в Германию. 

Здесь на фоне сложной ситуации с пандемией с 16 декабря действует жесткий локдаун, который продлится до 10 января 2021 года, а может и дольше. Как и некоторые другие европейские страны, Германия приступила к вакцинации накануне нового года. 26 декабря поступили первые 150 тысяч доз препарата BNT162b2 компаний BioNTech и Pfizer. Затем были поставлены еще более миллиона доз. С начала января каждую неделю ФРГ будет получать не менее 670 тысяч доз вакцины.

-Ограничения начались у нас еще с ноября прошлого года: все внешкольное необязательное образование ушло на удаленку, дети не посещают ни спортивные залы, ни бассейны, ни музыкальные школы, ну а в школу ходят все в масках, в общественнном транспорте проезд только в масках! – объяснила Ирина Рябченко из города Мюльхайм-ан-дер-Рур. - С 16 декабря закрылись все промтоварные магазины и работают только продовольственные. Студенты еще с начала семестра учатся на удаленке.

вакцинация в Германии

Прививки начали делать в самом конце декабря, параллельно с введением основных ограничений. Первыми стали вакцинировать медицинских работников и пожилых людей, которые живут в альтенхаймах – то есть, домах престарелых. Желающих привиться много и они все получают вакцину.

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-Известно, что этнические немцы - очень дисциплинированные. Им сказали: "надо прививаться" – и они подчинятся этому необходимому условию оздоровления общества. А что можно сказать про "понаехавших" – то есть, выходцев из бывших республик Советского Союза и из современной Украины?

- Здесь создаются такие условия, что все люди становятся дисциплинированными. И в магазинах, и на пешеходных улицах, в транспорте - где только есть большое скопление людей - все уважительно относятся друг к другу, стараются близко не подходить, даже в масках. Следят за дистанцией везде. Ну и во всех этих местах работает специальная служба - здесь она называется Ordnungsamt - которая следят за порядком, и не позволяет никому без маски войти в магазин, транспорт, в другие общественные помещения. Вот потому все и соблюдают необходимые нормы поведения.

Добро пожаловать на прививку

Никто не заставляет людей идти на прививки, но если ты хочешь выехать за границу, то прививка обязательно должна быть сделана.

-Готовы ли вы вакцинироваться?

-Стоять в очереди, как сейчас люди стоят, я не собираюсь, а потом, когда все успокоится, возможно, и сделаю.

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-Если опасаются прививок, то чего именно?

-В основном, у нас родители боятся за маленьких детей - как они будут переносить эти прививки?

Впрочем, о вакцинации юного поколения речь пока и не идет. Как уже давно выяснилось, они относятся к наименее восприимчивой к коронавирусу категории населения. А кроме того, поскольку вакцина не изучалась на детях младше 16 лет, вакцина в настоящее время не рекомендуется для детей и матерей, кормящих грудью.

На плакате слова - Правда вместо пропаганды

Стоит учесть, что в Германии, кроме выходцев из Восточной Европы, проживает немалое эмигрантов из мусульманских стран. И в коронавирусный период заметили одну особенность.

-Не знаю, как чадра, но платок на голове у мусульманок оказывает незаменимую помощь во времена ношения маски (в моем случае это 8 часов в рабочие дни не снимая), - таким наблюдением поделилась Елена Самарская. - Так вот они прикалывают резиночки маски к платку, а не натягивают на уши. И ушки у них не натираются и не болят!

Антипрививочники митингуют, полиция охраняет порядок

Не избавлена Германия и от протестных волнений. Игнорируя местные запреты на демонстрации, отрицатели "короны" сотнями собираются на центральных площадях городов, скандируют лозунги и при этом многие не носят масок и игнорируют минимальную дистанцию. Полиция контролирует ситуацию.

О прививках открыто не говорят: как в Канаде проходит вакцинация от коронавируса

Автор: Ирина Левченко 

Фото с сайта www.nordbayern.de

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Все по теме:

Германия, Вакцина, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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