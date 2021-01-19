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Российские пограничники пять часов издевались над похудевшим американцем

Российские пограничники пять часов издевались над похудевшим американцем
Обновлено 14:08 Сегодня Телеграф

Американский турист прошел семь кругов ада по прибытии в Россию. Похудевший мужчина вызвал недоверие у сотрудников аэропорта и оказался на многочасовом допросе. Свое путешествие в Россию он описал одной фразой «самый страшный день в моей жизни». Подробности истории американец оппубликовал на платформе Reddit.

По словам американца, раньше он весил 140 килограммов, но за восемь месяцев смог сбросить 60 лишних килограммов и решил отметить свой успех поездкой в Москву. В кратчайшие сроки мужчина оформил визу и прилетел в РФ, однако не смог пройти паспортный контроль.

"Сотрудник посмотрел на мою фотографию, посмотрел на меня. "Куда вы направляетесь? Как надолго планируете здесь находиться? Почему вы пытаетесь нелегально въехать в Россию по поддельному паспорту?" — описал ситуацию американец и предположил, что, вероятно, его внешность значительно изменилась из-за похудения и он не был похож на самого себя на старом снимке.

Иностранца допрашивали пять часов и даже якобы собирались депортировать обратно, но турист показал все свои документы, которые были при нем, и продемонстрировал содержимое своих чемоданов.

Мужчина показал свои фото в Facebook пятилетней давности, которые были сделаны в ходе программы по снижению веса.
 
"Также позвонил мой врач и личный тренер. Только тогда они мне поверили и отпустили", – признался американец.
 
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Инна Хмилевская
Автор: Инна Хмилевская
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США, Россия, Паспорт, Лишний вес, Документы.
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