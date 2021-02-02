После смерти роженицы в Ровно доулу точно не накажут, - акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев

Пересуды о непредвиденной смерти 34-летней женщины в ходе домашних родов в городе Ровно постепенно сходят на нет, затмеваемые иными резонансными событиями. О них еще громогласно вспомнят, когда станут известны результаты судебно-медицинской экспертизы и если полиция-таки решит, кому предъявить обвинение в смерти роженицы. Об этом трагическом случае также в ближайшие годы будут помнить будущие мамочки – и, может, остерегутся рисковать собой, даже если изначально задумывали повторить опыт популярной блогерши Софии Стужук из Инстаграма или по собственному воображению. А еще очень надолго запомнят врачи и акушерки, которым по долгу службы необходимо сберечь жизни и матери, и ребенка. Но в отличие от, допустим, хирургических операций, когда пациент находится "в отключке" и вся ответственность лежит на медработнике, роды – дело совместное, многое зависит от взаимодействия и взаимопонимания роженицы и того, кто примет младенца в свои руки. Трагический ровенский случай и подход медиков к домашним родам "Телеграфу" прокомментировал известный киевский акушер-гинеколог, директор родильного дома №5 Дмитрий Говсеев.

Рожать дома можно лишь одной из 5 беременных

- Мы этой проблемой занимаемся очень давно, более 30 лет, - рассказывает Дмитрий Говсеев. - Всегда были люди, которые рожали дома, шли на определенный, порой граничащий с разумным, риск. И сопровождали их чаще всего люди без медицинского образования, потому что человек с опытом, со знанием дела вряд ли рискнет такие вещи проводить дома.

Думаете, медики категорически против домашних родов? Однако не все так однозначно. Говсеев считает, что проводить домашние роды можно, что подтверждает благополучный опыт европейских стран.

- Обычно приводят в пример Нидерланды, где количество домашних родов в некоторые годы доходило до 20%. Но стоит отметить, что домашние роды не являются полным отказом от обследования, от наблюдения, от советов и рекомендаций, которые делает врач. Наоборот, женщина, которая выразила желание рожать дома, должна быть настолько здоровой, и настолько учитывать плюсы и минусы этого решения, что, наверное-таки, их действительно остается не более 20%.

Но сейчас же коронавирус, и беременных кругом подстерегает опасность. Врач и в этом нашел определенный положительный момент.

- Женщина должна становиться на учет. А ситуация с пандемией показала, что вовсе не обязательно ходить в женскую консультацию как написано в приказе - раз в месяц или раз в неделю. Иногда достаточно дистанционно общаться с врачом, а сегодняшние технологии позволяют не только беседовать по всем мессенджерам, но и проводить дистанционное наблюдение за состоянием плода, что мы, например, у себя в Соломенском районе столицы давно практикуем. Беременным из особой группы риска просто раздаем на руки приборы, которые позволяют проводить наблюдения. Женщина сама находит сердцебиение плода, фиксирует его на специальное записывающее устройство, передает врачу, который оценивает его и дает рекомендации. То есть, мы можем следить за плодом дистанционно. Так происходит в Киеве, но сегодня каждая женщина имеет телефон доктора и может поддерживать с ним связь.

По словам Дмитрия Александровича, полностью домашние роды от начала до завершения процесса может себе позволить лишь одна из 5-ти беременных, и то только среди полностью здоровых женщин. При этом мировая практика предполагает не только сами по себе роды, но и всю логистику движения женщины в случае возникновения осложнений, вплоть до того, какая машина этой семьи либо соседей в случае необходимости сможет доставить женщину в медучреждение, или это будет карета "скорой".

- Кто-то рассказывал, что за рубежом при домашних родах "скорая помощь" якобы стоит под домом и ждет, когда женщина родит, - говорит Говсеев. – Это сказки, там еще больше считают деньги, чем у нас. А вот рассчитать, куда ехать, какой трафик утром, ночью, чтобы авто, спешащее на помощь, не оказалось в заторе, кто дежурит - это все подготовить можно. И самое главное то, чего всегда не хватает, это определенного уровня доверия между пациентом, медицинским учреждением и конкретным доктором.

Кого накажут за смерть роженицы?

Для людей, далеких от темы родов, слово "доула" до печально известного события было незнакомым. А вот в роддомах с ними сотрудничают уже несколько лет.

- Сопровождающей особой роженицы может быть муж, любая родственница или подруга. Функция доулы, которая была в Ровно и бывает в других случаях, не оказание медицинской помощи, а психологическая поддержка, – поясняет главврач. - Она должна научить правильно себя вести – расслабляться, задерживать дыхание или наоборот дышать, выбирать правильную позу, которая сможет уменьшить болевые ощущения - и не более того. Рассчитывать на то, что люди, которые называют себя духовными акушерками или доулами, окажут необходимую помощь, совершенно неправильно. Случившаяся ситуация показала, что это действительно не медики.

Говсеев считает, что никто из его коллег не рискнул бы проводить роды в домашних условиях у женщины с не первыми родами, которая не обследовалась, и потому не были известны ни анализ крови, ни количество гемоглобина, ни предполагаемая масса плода.

- Финал был предрешен заранее, потому что ситуация могла пойти по такому сценарию, и она по нему пошла. Если бы роженица успела приехать или оказалась близко к родовспомогательному учреждению, которое могло оказать помощь - мы бы тогда о ней не говорили. Раз отказаться от медпомощи было ее личным осознанным решением, то я убежден, что у доулы на этот случай есть все необходимые бумаги - категорический отказ беременной от обследования, категорический отказ от нахождения в лечебном учреждении, и полное доверие между ними, и это решение было также подтверждено ее мужем. Поэтому, если кто-то думает, что сейчас устроят большой процесс и кого-то накажут, то они ошибаются, этого не будет. Вот если бы там был врач с дипломом, то его бы после этого наказали.

Зачем врачу и акушерке ложиться на пол

Сразу после ЧП в Ровно появилась информация, что таинственной доулой в мусульманской одежде якобы была ни кто иная, как Джамиля – духовная акушерка инста-дивы Софии Стужук. Хотя в полиции эту информацию опровергли, оказалось, что Дмитрий Говсеев знаком с Джамилей не понаслышке.

- Более 5-ти лет назад мы вместе с ней начинали наш проект "Домашние роды под защитой родильного дома". Тогда обычные больничные палаты переоборудовали в подобие квартир или отельных номеров: там нет ни кресел, ни инструментов, ни ламп, которые так пугают женщин. Нет белых халатов. Эта палата оборудована ванной, есть стульчики для вертикальных родов. Теперь у нас 11 родильных залов, 9 палат для домашних родов. Женщины рожают в любой понравившейся им позе на кушетке, кровати, роды также могут проходить непосредственно в ванной, в воде. В этих родах обезболивание практически не используется - в этом нет необходимости, потому что идет полностью естественное течение родов. Но мы заранее заключаем определенные соглашения, что в случае, если врач выявляет угрозу для жизни женщины или плода, то вместе с пациенткой принимается решение о переходе на программу протокола по международным стандартам. А такое случается. В основном же мы в наших домашних родах не используем стимуляцию родовой деятельности, не торопимся вызывать родовызывание, если беременность продолжается свыше 40-41 недели.

Примечательно, что беременная пишет своеобразный "райдер" - "Мой план родов", где перечисляет все свои желания.

- А мы, просматривая эти "хотелки", объясняем: "Это можно и это, а вот здесь давайте обсудим". И чаще всего приходим к консенсусному решению, то есть, нас слышат. Когда мы начинали эту программу, в Киеве было около 120-ти полностью домашних родов. Мы считали, что это много. Теперь у нас по итогам прошлого года 440 родов только по этой программе, название которой изменили на "Домашние роды без ограничений". Имеется в виду то, что мы не вынуждаем женщину рожать только на спине или только в той позе, в которой удобно врачу. Нет, и врач и акушерка будут делать так, как это будет удобно женщине. Захочет она рожать на полу, значит врач тоже ложится на пол и акушерка тоже ложится на пол и они принимают роды. Вот в этом плане имеется в виду без ограничений.

Конечно, идти по программе домашних родов сложно, но мы, все же, стараемся помогать женщинам проводить роды.

Есть всякие фантазии – рожать "в поле" или "в водоеме", или "в стоге сена". Но чтобы не было различных трагедий, нам проще устроить водоем или стог сена в палате, если уже так хочется женщине, чем ехать всем родильным домом в поле и рожать там.

Так, утрируя, врач поясняет, что в стенах роддома можно сделать для роженицы многое, лишь бы уберечь, благодаря опыту, лекарствам и современной аппаратуре. И возвращаясь к разговору о доуле Джамиле, досадует, что впоследствии их пути разошлись по принципиальным вопросам.

- Мы не сошлись в представлениях о том, как должны протекать роды, вот почему и пошли каждый своим путем. Ситуация показала, что идти по другому пути можно, но дойти сложно. Хотя, как доула, Джамиля человек достаточно подготовленный и понимающий, у нее есть дар убеждения и какой-то магнетизм в плане воздействия на сознание беременных женщин и их мужей. Это бы использовать, как говорится, в "мирных целях" - было бы шикарно.

Кстати, одна из популярных фраз в защиту родов вне стен медучреждения - "Раньше бабы в поле рожали - и ничего". Говсеев знает статистику: в то самое "раньше" смертность новорожденных исчислялась в процентах, то есть, на 100 родов, сейчас исчисляется в промилле – то есть, на 1000. Вот уже и ответ на вопрос, где рожать безопаснее.