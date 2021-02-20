Как правильно выбрать авокадо: диетолог рассказал на что нужно обращать внимание

Может показаться, что авокадо выглядит всегда одинаково. Но на самом деле есть около ста его сортов, которые отличаются друг от весом, формой, цветом и вкусом.⁣⁣

Об этом пишет на своей странице в Инстаграм диетолог Светлана Фус. Она решила рассказать любителям авокадо, как правильно выбирать плод, и на что обращать внимание.

Напомним, что эти фрукты способны дозревать. Так что, если Вам "не горит", то можно выбирать немного недозревшие плоды. Помогает лучше созреть плоду простой способ: нужно завернуть плод в бумажный пакет и положить на пару дней в темное место при комнатной температуре.

Итак, выбирать авокадо можно по нескольким признакам: цвету, мягкости и черенку. ⁣⁣⠀⠀

Цвет кожуры не должен быть чрезмерно светлым или почти черным. Кроме этого, кожица плода должна быть чистой и гладкой, без трещин и вмятин. ⁣⁣⠀

Чтобы выбрать хорошее авокадо, необходимо на него нажать. Поверхность упругая, но мягкая, значит, его уже можно употреблять в пищу. Если пальцы оставляют вмятину или чрезмерно мягкий плод - это авокадо не годится! ⁣⁣⁣⁣⠀

Также стоит обратить внимание на состояние фрукта на черенке. Хорошо, если под ним цвет светло-желтый, значит, вы сделали правильный выбор. Если же цвет темно-коричневый, к сожалению, авокадо переспело, брать его не стоит.⁣⁣

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

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