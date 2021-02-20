Скачать
Суббота, 20.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Мы много внимания уделяем деталям, поэтому наше телевидение зрелищное и даст фору европейскому ТВ", – телеведущий Олег Панюта – об украинской журналистике и Крыме
"Мы много внимания уделяем деталям, поэтому наше телевидение зрелищное и даст фору европейскому ТВ", – телеведущий Олег Панюта – об украинской журналистике и Крыме
В Украине снова закрывают кафе и ТЦ: кого коснутся ограничения
В Украине снова закрывают кафе и ТЦ: кого коснутся ограничения
Умерло уже более 25 тысяч украинцев: свежая статистика по COVID-19 на 20 февраля
Умерло уже более 25 тысяч украинцев: свежая статистика по COVID-19 на 20 февраля
В Москве прощаются с Мягковым: смотреть церемонию онлайн
В Москве прощаются с Мягковым: смотреть церемонию онлайн

Как правильно выбрать авокадо: диетолог рассказал на что нужно обращать внимание

Как правильно выбрать авокадо: диетолог рассказал на что нужно обращать внимание
09:37 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Может показаться, что авокадо выглядит всегда одинаково. Но на самом деле есть около ста его сортов, которые отличаются друг от весом, формой, цветом и вкусом.⁣⁣

Об этом пишет на своей странице в Инстаграм диетолог Светлана Фус. Она решила рассказать любителям авокадо, как правильно выбирать плод, и на что обращать внимание.

Напомним, что эти фрукты способны дозревать. Так что, если Вам "не горит", то можно выбирать немного недозревшие плоды. Помогает лучше созреть плоду простой способ: нужно завернуть плод в бумажный пакет и положить на пару дней в темное место при комнатной температуре.

Итак, выбирать авокадо можно по нескольким признакам: цвету, мягкости и черенку. ⁣⁣⠀⠀

  • Цвет кожуры не должен быть чрезмерно светлым или почти черным. Кроме этого, кожица плода должна быть чистой и гладкой, без трещин и вмятин. ⁣⁣⠀

  • Чтобы выбрать хорошее авокадо, необходимо на него нажать. Поверхность упругая, но мягкая, значит, его уже можно употреблять в пищу. Если пальцы оставляют вмятину или чрезмерно мягкий плод - это авокадо не годится! ⁣⁣⁣⁣⠀

  • Также стоит обратить внимание на состояние фрукта на черенке. Хорошо, если под ним цвет светло-желтый, значит, вы сделали правильный выбор. Если же цвет темно-коричневый, к сожалению, авокадо переспело, брать его не стоит.⁣⁣

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

 

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус поделилась списком продуктов, которые помогут уменьшить влияние стресса на здоровье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 280

Все по теме:

Питание, Здоровье, Авокадо, Польза, Светлана Фус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возлюбленная Криштиану Роналду разделась для популярного журнала (фото, видео)
02 Оккупанты Крыма обратились к Западу из-за водной блокады после заявлений о "вреде" воды из Украины
03 С Марса прилетели новые уникальные снимки, сделанные марсоходом Perseverance (фото)
04 У Байдена пошли наперекор Трампу и поддержали Украину в борьбе с Путиным
05 Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Байдена пошли наперекор Трампу и поддержали Украину в борьбе с Путиным
У Байдена пошли наперекор Трампу и поддержали Украину в борьбе с Путиным
Оккупанты Крыма обратились к Западу из-за водной блокады после заявлений о &quot;вреде&quot; воды из Украины
Оккупанты Крыма обратились к Западу из-за водной блокады после заявлений о "вреде" воды из Украины
Эвакуировали 16 младенцев: в Одессе загорелся роддом (фото)
Эвакуировали 16 младенцев: в Одессе загорелся роддом (фото)
Какой праздник 20 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 20 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь