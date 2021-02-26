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Помогает проснуться и получить заряд бодрости: диетолог объяснил, почему кофе можно считать десертом

Помогает проснуться и получить заряд бодрости: диетолог объяснил, почему кофе можно считать десертом
Обновлено 08:25 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Кофе - очень популярный напиток, который ценят за его вкус и “суперспособности”. Кофе помогает проснуться и получить заряд бодрости. Неудивительно, что многие даже не представляют себе начало дня без этого ароматного напитка. ⁣⁣⠀

⁣⁣Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграме решила напомнить своим читателям о том, сколько же чашек кофе можно выпивать в день без удара по здоровью.

Кофе содержит большое количество активных компонентов, в том числе кофеин и различные антиоксиданты.⁣⁣ Однако много его пить не желательно.⠀

Помимо классических видов кофе, на рынке существует также много кофейных напитков, некоторые из них спокойно можно назвать десертом, потому что в них много сахара и лишних калорий, как в порции мороженого.

Бронекофе, кетокофе, маслатте: диетолог рассказал, что из себя представляет новый "модный" напиток

Что касается ежедневной дозы кофе, то она не должна превышать разумные пределы по количеству выпитого напитка и содержанию сладких наполнителей. ⁣⁣Рекомендуется 2-3 порции кофеинсодержащих напитков в день.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, может ли кофе быть в рационе ребенка.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Здоровье, Кофе, Вред, Польза, Светлана Фус.
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