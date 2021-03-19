Дефицита йода: диетолог перечислил продукты, которые нужно включить в свой рацион, чтобы устранить потерю

По данным ВОЗ, одна треть населения планеты страдает от дефицита йода. Не обошла эта проблема и Украину.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала своим подписчикам, к чему же может привести нехватка йода в организме. Диетолог акцентирует, что особенно важно обеспечение йодом организма беременных и кормящих мам, ведь его дефицит может привести к нарушениям в психическом и физическом развитии малыша.

А в общем, низкое содержание йода в рационе человека может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой утомляемости и к избыточному весу.

Сколько же йода нужно каждому человеку ежедневно? ⠀

Стоит отметить, что суточное количество йода зависит от возраста:

90 -120 мкг / день нужно детям до 12 лет,⁣⁣⠀

для взрослых - 150 мкг йода в день, беременные и женщины, которые кормят грудью должны получить 200 - 250 мкг / сутки этого элемента.⁣⁣⠀

Также, Светлана Фус рассказала, в каких продуктах содержится йод:

водоросли (морская капуста, чука, вакаме), ламинария в сухом виде.⁣⁣⠀

морская рыба - палтус, треска, лосось, кора, сельдь, макрель;

️рыбий жир и морские моллюски.⁣⁣⠀

красное мясо,⁣⁣⠀

️яйца,⁣⁣⠀

молоко (уровень йода зависит от использования йодированного корма),⁣⁣⠀

овощи и фрукты. ⠀⁣⁣⠀

Искусственно обогащенные йодом продукты - йодированная соль, столовая и минеральная вода.⁣⁣⠀

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⁣Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, почему вес после диеты может возвращаться и что делать, чтобы избежать этого.