Дефицита йода: диетолог перечислил продукты, которые нужно включить в свой рацион, чтобы устранить потерю

По данным ВОЗ, одна треть населения планеты страдает от дефицита йода. Не обошла эта проблема и Украину.
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала своим подписчикам, к чему же может привести нехватка йода в организме. Диетолог акцентирует, что особенно важно обеспечение йодом организма беременных и кормящих мам, ведь его дефицит может привести к нарушениям в психическом и физическом развитии малыша.
А в общем, низкое содержание йода в рационе человека может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой утомляемости и к избыточному весу.
Сколько же йода нужно каждому человеку ежедневно? ⠀
Стоит отметить, что суточное количество йода зависит от возраста:
Также, Светлана Фус рассказала, в каких продуктах содержится йод:
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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, почему вес после диеты может возвращаться и что делать, чтобы избежать этого.