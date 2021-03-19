Скачать
Пятница, 19.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Стало известно, какие вопросы рассмотрят на заседании СНБО 19 марта
Стало известно, какие вопросы рассмотрят на заседании СНБО 19 марта
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
Skoda влетела под фуру и загорелась: фото и видео трагического ДТП на Одесской трассе
Skoda влетела под фуру и загорелась: фото и видео трагического ДТП на Одесской трассе

Дефицита йода: диетолог перечислил продукты, которые нужно включить в свой рацион, чтобы устранить потерю

Дефицита йода: диетолог перечислил продукты, которые нужно включить в свой рацион, чтобы устранить потерю
Обновлено 13:37 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

По данным ВОЗ, одна треть населения планеты страдает от дефицита йода. Не обошла эта проблема и Украину.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала своим подписчикам, к чему же может привести нехватка йода в организме. Диетолог акцентирует, что особенно важно обеспечение йодом организма беременных и кормящих мам, ведь его дефицит может привести к нарушениям в психическом и физическом развитии малыша.

А в общем, низкое содержание йода в рационе человека может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой утомляемости и к избыточному весу.

От чего люди полнеют? Диетолог назвал основные заболевания и состояния, которые могут способствовать набору лишних килограммов 

Сколько же йода нужно каждому человеку ежедневно? ⠀

Стоит отметить, что суточное количество йода зависит от возраста:

  • 90 -120 мкг / день нужно детям до 12 лет,⁣⁣⠀
  • для взрослых - 150 мкг йода в день, беременные и женщины, которые кормят грудью должны получить 200 - 250 мкг / сутки этого элемента.⁣⁣⠀

Также, Светлана Фус рассказала, в каких продуктах содержится йод:

  • водоросли (морская капуста, чука, вакаме), ламинария в сухом виде.⁣⁣⠀
  • морская рыба - палтус, треска, лосось, кора, сельдь, макрель;
  • ️рыбий жир и морские моллюски.⁣⁣⠀
  • красное мясо,⁣⁣⠀
  • ️яйца,⁣⁣⠀
  • молоко (уровень йода зависит от использования йодированного корма),⁣⁣⠀
  • овощи и фрукты. ⠀⁣⁣⠀
  • Искусственно обогащенные йодом продукты - йодированная соль, столовая и минеральная вода.⁣⁣⠀
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

⁣Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, почему вес после диеты может возвращаться и что делать, чтобы избежать этого.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 220

Все по теме:

Здоровье, Йод, Дефицит йода, Светлана Фус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин действительно испугался: в реакции президента России на слова Байдена подметили любопытный момент
02 Путин вызвал Байдена на разговор и выдвинул условие
03 Боится, что постигнет участь Захарченко: кортеж главаря "ДНР" Пушилина попал на видео
04 В Киеве мужчину жестоко избили ногами в "Сильпо" за замечания женщине без маски: подробности истории
05 Сеть взволновали слитые "результаты" жеребьевки Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крем-суп: 3 простых рецепта, которые точно вас поразят
Крем-суп: 3 простых рецепта, которые точно вас поразят
Украина &quot;краснеет&quot;: Минздрав изменил границы жесткого карантина (карта)
Украина "краснеет": Минздрав изменил границы жесткого карантина (карта)
В Минобразования рассказали, отменят ли ВНО-2021
В Минобразования рассказали, отменят ли ВНО-2021
День весеннего равноденствия 20 марта: что можно и нельзя делать в этот день (инфографика)
День весеннего равноденствия 20 марта: что можно и нельзя делать в этот день (инфографика)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь