Где живут микробы: ТОП-7 самых грязных мест

Больше всего микробов живет на тех вещах, которые мы обычно упускаем из виду. И не будем говорить здесь о сиденье унитаза, так как это еще не самое опасное место в доме.

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграме опубликовал инфографику, на которой указаны самые загрязненные места и предметы, после которых необходимо тщательнее мыть руки с мылом или дезинфицировать их специальным средством.

ТОП-7 самых грядных мест, где кишат микробы:

Клавиатура

Дверные ручки

Мобильный телефон

Пульт управления

Ключи

Деньги

Кнопки в лифте

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Добавим, что названые места чаще всего стоит обеззараживать дезинфицирующими чистящими средствами.

Ранее "Телеграф" писал, какие болезни может запросто подхватить человек, если он не будет мыть руки.