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Четверг, 25.03.2021
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Где живут микробы: ТОП-7 самых грязных мест

Где живут микробы: ТОП-7 самых грязных мест
Обновлено 13:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Больше всего микробов живет на тех вещах, которые мы обычно упускаем из виду. И не будем говорить здесь о сиденье унитаза, так как это еще не самое опасное место в доме.

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграме опубликовал инфографику, на которой указаны самые загрязненные места и предметы, после которых необходимо тщательнее мыть руки с мылом или дезинфицировать их специальным средством.

"Надо уметь игнорировать": Комаровский объяснил, что нужно делать родителям с непрошенными советами

ТОП-7 самых грядных мест, где кишат микробы:

  • Клавиатура
  • Дверные ручки
  • Мобильный телефон
  • Пульт управления
  • Ключи
  • Деньги
  • Кнопки в лифте

Добавим, что названые места чаще всего стоит обеззараживать дезинфицирующими чистящими средствами.

Ранее "Телеграф" писал, какие болезни может запросто подхватить человек, если он не будет мыть руки.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Гигиена, Микробы, Мытье рук, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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