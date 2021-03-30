Скачать
Вторник, 30.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Переговоры с Россией зашли в тупик: генерал подсказал Зеленскому новую тактику по Донбассу
Переговоры с Россией зашли в тупик: генерал подсказал Зеленскому новую тактику по Донбассу
"Пришла с дежурства. За сутки – 58 скорых..." – убедиться в реальности ковида можно у приемного покоя больницы
"Пришла с дежурства. За сутки – 58 скорых..." – убедиться в реальности ковида можно у приемного покоя больницы
Скончавшегося от онкологии ветерана АТО Игоря Гофмана, жена пережила всего на день и умерла от ковида
Скончавшегося от онкологии ветерана АТО Игоря Гофмана, жена пережила всего на день и умерла от ковида
Задержанный в Украине белорусский шпион умудрился избежать наказания: как ему это удалось
Задержанный в Украине белорусский шпион умудрился избежать наказания: как ему это удалось

"Пришла с дежурства. За сутки – 58 скорых..." – убедиться в реальности ковида можно у приемного покоя больницы

"Пришла с дежурства. За сутки – 58 скорых..." – убедиться в реальности ковида можно у приемного покоя больницы
10:19 Сегодня Телеграф

Ежедневно в столице Украины фиксируется несколько сотен новых случаев коронавируса, ежесуточно два-три десятка человек завершают земной путь именно от осложнений, вызванных COVID-19. Несмотря на это, часть населения упорно не верит в существование болезни, которой охвачены более 200 стран в мире, возмущается введенными ограничениями, отказывается носить маски и распространяет небылицы о вакцинировании против "короны". Еще и те, кому повезло переболеть легко, укоряют СМИ в "нагнетании" паники – дескать, зачем преувеличивать опасность, люди и раньше умирали от разных болезней, а старики – тем более. Столь безрассудному, наплевательскому отношению к своему здоровью и здоровью окружающих пытаются противостоять сотрудники медучреждений, знакомые с ковидом не понаслышке. О том, что видит, что испытывает и что рекомендует таким людям, "Телеграфу" рассказала сотрудница киевской Александровской клинической больницы.

"Скорая" за "скорой" подъезжают

"В один из напряженных дней марта за суточную смену у нас в больнице приняли 58 карет "Скорой помощи"! – рассказывает фельдшер-лаборант Татьяна Монко. – Знаю об этом, потому что мы с приемным покоем общаемся. Буквально на следующее дежурство я заметила, что одновременно 8 "скорых" стояло с пациентами. Корпус рассчитан на 88 человек, а лежит больше сотни, добавили койки в отделениях, где только возможно. Реанимация у нас на 6 человек, но лежит постоянно 9-10 человек. Под ковидных больных добавляют и койки, и отделения. Девочки-медики просто падают от усталости. Какие больные, мы можем только узнавать, ведь мы – лаборатория. Знаю, что пациенты очень тяжелые, в реанимации – ультратяжелые".

Татьяна, работающая в инфекционном корпусе Александровской больницы с момента его открытия, очень переживает, вспоминая случаи летальных исходов, особенно если этим людям еще бы жить да жить.

Киев вернул себе лидерство по числу новых случаев коронавируса: статистика на 30 марта

"Совсем недавно скончался мужчина, которому всего лет 36 было: там, видимо, пошло осложнение и почки не выдержали, потому что показатели были просто несовместимые с жизнью. Конечно, очень жаль молодых, такого у нас точно никогда не было. Были эпидемии кори, да, было много пациентов, достаточно тяжелых, но такого кошмара еще не было. Если раньше говорили, что болезнь особо для стариков и, в основном, для мужчин, опасная, а детей она не трогает, то теперь уже в статистике заболевших очень много совсем юных. Даже смертельные исходы есть. И случаи вторичного заболевания случаются. Кто знает, по какому принципу эта зараза себе жертв выбирает?", – задается вопросом наша собеседница.

Медработник удивляется, что некоторые комментаторы в соцсетях уверяют, что "врачи специально держат людей на больничных койках", чтобы у них якобы была больше нагрузка и, соответственно, выплаты за нее.

"Да куда еще больше нагрузки-то? Вот пришли бы и посмотрели, как "скорая" за "скорой" подъезжают. Каждый день часть пациентов выписывают, но на их место тут же поступают новые. Мы это ощущаем на себе: представьте, за смену поступает до 60-ти человек. По каждому надо сделать несколько анализов, то есть, всего получается несколько сотен. Наши сотрудники отделения домой идут просто "на автопилоте". И медсестрички, и доктора – никто на время не смотрит по принципу "лишь бы день до вечера отбыть". Доктора зачастую задерживаются после суток еще на несколько часов", – говорит Татьяна Монко.

Умер от инсульта – написали "ковид": в чем причина?

Обнаружив в соцсетях очередной "бредовый" комментарий, Татьяна пытается объяснить "антиковидникам", в чем они заблуждаются.

"Например, часто пишут, что человек имел сахарный диабет, онкологию, или другое серьезное заболевание, а если умер – то (ха-ха!) от... коронавируса, не понимая взаимосвязи заболеваний. На самом деле, ковид же такая гадость – кровь при нем сгущается очень быстро, поди знай, где закупорило сосуд – и человек, к сожалению, умирает моментально. Вот и получается, "умер от инсульта – написали ковид", потому что инсульт уже как сопутствующее заболевание получилось, а основное-то – ковид, – объясняет женщина. – А как иначе в такой ситуации писать? Объясняю в комментариях: у больного был ковид, который спровоцировал сгущение крови, образовавшийся тромб вызвал инсульт".

К счастью, более 80% больных коронавирусом переносят заболевание достаточно легко, и поэтому порой делают неправильные выводы.

"У меня есть хорошая подруга, с которой мы дружим еще со школы, уже больше 40 лет. Так она в этот ковид не верит, убеждает, что это как обычный грипп. Удивляюсь: "Ты же не болела", говорит: "Мы переболели, но все прошло как простой грипп". А я ей: "Если так – то радуйся и благодари Бога за это. Ты каждый день должна свечки в церкви ставить, за то, что все прошло благополучно", – рассказывает медработница. – Зато другая подруга семь дней лечилась дома, температура была под 40, а затем оказалась оказалась в больнице, очень тяжелая. Температура даже капельницей не сбивалась".

На сегодня в Украине циркулируют более 30 генотипов коронавируса - Минздрав

Чтобы объяснения были более убедительными, женщина предлагает посмотреть на ситуацию вблизи. Для этого даже не надо попадать на экскурсию в саму больницу.

"Предлагаю самым упоротым: подъедьте к нам всего на одни сутки, или, хотя бы, во второй половине дня несколько часов проведите в больничном дворе, постойте у бордюрчика. Тогда увидите, скольких людей привозят в приемный покой. А еще увидите, как выносят трупы в черных пакетах, и тогда, может, поменяется мнение. У нас обычно в понедельник и пятницу самые тяжелые дни. В прошлом году, в мае, вообще стояла вереница "скорых", один раз насчитали одновременно 18 машин! Я даже фотографии как-то делала, сколько у нас скорых стояло, хотя все бы они и не поместились на снимке", – уверяет Татьяна Монко.

Собеседница рассказывает, что при всех соблюдаемых мерах предосторожности, медики все равно подхватывают заболевание и у них в инфекционке уже процентов 80 сотрудников переболело, в том числе, и в их лаборатории. Кто-то сам принес "корону" в семью, а кого-то, наоборот, родные заразили.

"Все возмущаются, что усиливается карантин, что вводят локдаун, однако он, все-таки, дает свои результаты, заболеваемость падает. Уверена, мы в этом году эти маски еще не снимем, и дай Бог, чтобы в следующем году сняли. Вакцина нужна, это архинеобходимо, это спасение жизней, это остановка любой эпидемии! Я за вакцинацию и головой, и сердцем, и вакцинироваться буду обязательно, – говорит лаборант. – Но и после прививки нам все равно предстоит ходить в маске и соблюдать меры предосторожности и социальную дистанцию. А пока иной раз в магазине у кассы очередной покупатель пристраивается буквально впритык. Я обычно оборачиваюсь и спрашиваю, слышали ли они что-нибудь про полутораметровую дистанцию, а в ответ звучит: "Ой, да не морочьте мне голову".

Прибор остановился, ему не понравилась жара

Говоря об условиях чьей-то работы, часто сравнивают "капризность" техники и выносливость людей. Татьяна жалеет своих коллег, которым в создавшейся ситуации некогда перевести дух, попить воды, что-то перекусить и сходить в туалет.

"Мы работаем в масках, перчатках, защитных халатах. Все выдается на каждую смену, есть у нас и комбинезоны, но удобнее чувствовать себя в халате. После использования это все сортируется, складывается в мешки и идет на утилизацию. Представьте, как можно было выдержать в летнюю жару всю эту защитную форму! Летом надевали на руки перчатки, нарукавники до локтя, передники, ну и, конечно, маски – представьте, что переживаем в 40-градусную жару?"

По словам Татьяны, кондиционер стоит только в комнате, где находятся биохимический и гематологический анализаторы, потому что они "иностранцы" и работают лишь при температуре в определенном диапазоне. Когда его еще не было, прибор просто остановился и выдал: no temperature – не понравилась ему жара, не хочет он при ней работать. И тогда срочно поставили кондиционер.

"Ну а мы утром заходим в лабораторию, одеваемся, идем в рабочую комнату и несколько часов работаем с анализами, которые принесли из отделения. Потом можем себе позволить пообедать, отправив защитную одежду в мусорный мешок. Пока перекусили – опять куча "скорых" доставила пациентов и нам снова анализы принесли. Когда работаешь в таком облачении и с ковидными анализами, понятное дело, что ни нос не почешешь, ни телефон в руки не возьмешь (я родных об этом сразу же предупредила). Перчатки латексные – очень хорошие, качественные, но в жаркую погоду, конечно, в них сложно работать, не снимая, руки потеют. И когда, наконец-то, снимаешь маску и выглядываешь на улицу в окно, то: "Ааааааа!" – просто не можешь надышаться свежим воздухом", – эмоционально вспоминает свои ощущения лаборант.

Люди – не техника, и сегодня многие медики работают буквально на износ, унося в семью или оставляя в своем сердце и усталость, и нервы, и обиды, и чужие трагедии...

Коронавирус мог появиться не в Китае: эксперты ВОЗ пришли к сенсационному выводу

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 384

Все по теме:

Киев, Коронавирус, Covid-19, Александровская больница.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус мог появиться не в Китае: эксперты ВОЗ пришли к сенсационному выводу
02 "Ничего об Украине без Украины": в МИД ответили на план Путина провести переговоры по Донбассу без Зеленского
03 Тупицкий собирает КСУ на спецзаседание: первые детали (документ)
04 Движение по Суэцкому каналу возобновили: появилось видео, как Ever Given продолжил свой путь
05 Известная российская пропагандистка упала в прямом эфире "Время покажет" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский может дать команду о наступлении на Донбассе: Хомчак сделал решительное заявление
Зеленский может дать команду о наступлении на Донбассе: Хомчак сделал решительное заявление
Киев вернул себе лидерство по числу новых случаев коронавируса: статистика на 30 марта
Киев вернул себе лидерство по числу новых случаев коронавируса: статистика на 30 марта
Несовершеннолетние остались сиротами: число жертв аварии с катафалком у въезда в Ирпень увеличилось
Несовершеннолетние остались сиротами: число жертв аварии с катафалком у въезда в Ирпень увеличилось
Теплый Алексей 2021: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
Теплый Алексей 2021: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь