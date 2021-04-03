Когда есть - до или после тренировки: известный тренер отметила важные моменты

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, тренер известного проекта на телеканале СТБ "Зважені і щасливі" Марина Боржемская, которая рассказала о детском ожирении, объяснила, когда лучше всего кушать - до или после тренировки.

На своей личной странице в соцсети Инстаграм эксперт отметила, что данный вопрос является у нее одним из любимых.

Сразу перед тренировкой лучше отказаться от пищи , так как активность пищеварительных органов будет отвлекать от физической активности.

, так как активность пищеварительных органов будет отвлекать от физической активности. Но нельзя тренироваться на пустой желудок . Это значит, что в течении 8 часов нужно поесть. Метаболизм активируется, и тогда обменные процессы будут идти быстрее.

. Это значит, что в течении 8 часов нужно поесть. Метаболизм активируется, и тогда обменные процессы будут идти быстрее. Следите за нормой калорий и не отступайте от нее. Если питание будет ущербным, организм приостановит скорость обмена веществ, чтобы восстановить баланс энергозатрат и компенсировать недостаток потребления.

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View this post on Instagram A post shared by Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Напомним, что ранее Марина Боржемская поделилась рецептом постного салата со свеклой и сыром тофу.