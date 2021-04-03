Когда есть - до или после тренировки: известный тренер отметила важные моменты

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, тренер известного проекта на телеканале СТБ "Зважені і щасливі" Марина Боржемская, которая рассказала о детском ожирении, объяснила, когда лучше всего кушать - до или после тренировки.
На своей личной странице в соцсети Инстаграм эксперт отметила, что данный вопрос является у нее одним из любимых.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Напомним, что ранее Марина Боржемская поделилась рецептом постного салата со свеклой и сыром тофу.