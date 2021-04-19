Крепатура - хорошо или плохо? Марина Боржемская объяснила, как с ней бороться и стоит ли

Тренер проекта "Зважені і щасливі" и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая недавно поделилась упражнениями для пресса, рассказала о синдроме отсроченной мышечной боли - крепатуре, которая наступает после первой тренировки или нового упражнения, непривычного для тела.

"Некоторые воспринимают крепатуру как показатель хорошей тренировки, другие - как сигнал, что вчера переусердствовали с упражнениями", - написала Боржемская в новом посте у себя на странице в Инстаграме.

Откуда берется крепатура, как с ней бороться и стоит ли, - рассказывает тренер.

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Боржемская дополнила, чтобы избавиться от дискомфортных ощущений в мышцах, нужно немного времени. Облегчить этот период могут помогут:

теплая ванна;

массаж;

здоровый сон;

растяжка и легкая физическая активность.

В связи с тем, что крепатура вызывает неприятные ощущения при ходьбе, многие стараются двигаться как можно меньше. Но это неправильная тактика. В этом случае лучше размяться, погулять пешком.

Запомните: если после упражнений для рук у вас болит спина - это сигнал о том, что выполняете вы их неправильно. Об этом нужно сказать тренеру.

Ранее Марина Боржемская рассказала, как подкачать попу к летнему сезону.