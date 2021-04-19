Скачать
Понедельник, 19.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин приготовил три сценария для Украины, Европа нам вряд ли поможет, - генерал
Путин приготовил три сценария для Украины, Европа нам вряд ли поможет, - генерал
Ровно 40 000 человек скончались в Украине от коронавируса с начала пандемии
Ровно 40 000 человек скончались в Украине от коронавируса с начала пандемии
90-е в Калуше: рэкетир 10 лет терроризирует местных бизнесменов, устраивая поджоги и стреляя по окнам
90-е в Калуше: рэкетир 10 лет терроризирует местных бизнесменов, устраивая поджоги и стреляя по окнам
В Днепре на мосту девушку спасли за мгновения до самоубийства: ЧП попало на видео
В Днепре на мосту девушку спасли за мгновения до самоубийства: ЧП попало на видео

Крепатура - хорошо или плохо? Марина Боржемская объяснила, как с ней бороться и стоит ли

Крепатура - хорошо или плохо? Марина Боржемская объяснила, как с ней бороться и стоит ли
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Тренер проекта "Зважені і щасливі" и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая недавно поделилась упражнениями для пресса, рассказала о синдроме отсроченной мышечной боли - крепатуре, которая наступает после первой тренировки или нового упражнения, непривычного для тела.

"Некоторые воспринимают крепатуру как показатель хорошей тренировки, другие - как сигнал, что вчера переусердствовали с упражнениями", - написала Боржемская в новом посте у себя на странице в Инстаграме.

Откуда берется крепатура, как с ней бороться и стоит ли, - рассказывает тренер.

Боржемская дополнила, чтобы избавиться от дискомфортных ощущений в мышцах, нужно немного времени. Облегчить этот период могут помогут:

  • теплая ванна;
  • массаж;
  • здоровый сон;
  • растяжка и легкая физическая активность.

Участница "Холостяка" объяснила, как правильно бегать начинающим: "Не про ноги, про одышку"

В связи с тем, что крепатура вызывает неприятные ощущения при ходьбе, многие стараются двигаться как можно меньше. Но это неправильная тактика. В этом случае лучше размяться, погулять пешком.

Запомните: если после упражнений для рук у вас болит спина - это сигнал о том, что выполняете вы их неправильно. Об этом нужно сказать тренеру.

Ранее Марина Боржемская рассказала, как подкачать попу к летнему сезону.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 190

Все по теме:

Тренировки, Спорт, Крепатура, Марина Боржемская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Батут готов?" Заявления России о собственной космической станции развеселили сеть
02 Били битами и стреляли из травмата: на Харьковщине злоумышленники жестоко избили знакомого (фото, видео)
03 В США обеспокоены возможными воздушными инцидентами на фоне обострения между Украиной и РФ
04 Сын Кадырова добыл странную победу на ринге (видео)
05 В Австралии футболист в окружении птиц забил сказочный гол (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Британия пробует вернуться к жизни: в Ливерпуле устроят концерт на 5000 гостей без масок и дистанции
Британия пробует вернуться к жизни: в Ливерпуле устроят концерт на 5000 гостей без масок и дистанции
В Киеве 20-летняя девушка на &quot;Ауди&quot; насмерть сбила мужчину: следствию предстоит сложная задача (фото с места ДТП)
В Киеве 20-летняя девушка на "Ауди" насмерть сбила мужчину: следствию предстоит сложная задача (фото с места ДТП)
Итоги дня 18 апреля: начало вакцинации Pfizer в Украине и новые потери ВСУ на Донбассе
Итоги дня 18 апреля: начало вакцинации Pfizer в Украине и новые потери ВСУ на Донбассе
Сталлоне повеселил фанов прогулкой с необычным питомцем: &quot;Что случилось с моей собакой?&quot; (видео)
Сталлоне повеселил фанов прогулкой с необычным питомцем: "Что случилось с моей собакой?" (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь