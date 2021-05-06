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Украинские ученые разработали прототипы вакцин от коронавируса, но столкнулись с серьезной проблемой

Украинские ученые разработали прототипы вакцин от коронавируса, но столкнулись с серьезной проблемой
02:42 Сегодня Телеграф

В Украине разработали три прототипа вакцин от коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом в своей колонке на сайте издания "Украинская правда" написал Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 4 мая.

По словам чиновника, в Украине существует научный потенциал и уже разработаны три прототипа вакцин от вируса, который стал причиной пандемии в мире. Но серьезным препятствием для завершения доклинических испытаний является отсутствие лаборатории с необходимым классом защиты.

Украинские ученые создали вакцину от коронавируса и уже испытали ее на добровольцах

Украинские ученые принялись разработку вакцины от коронавируса  еще в апреле прошлого года. Тогда президент Зеленский обещал им за разработку отечественного препарата миллион долларов.

Через полгода, в октябре 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о том, что украинская вакцина прошла этап испытания на живых клетках и уже осенью, после того, как будут пройдены еще три этапа испытаний, Украина получит собственную вакцину.

Тогда же в ОП говорили о том, что Зеленский уже ознакомился с первыми результатами вакцины, которая прошла доклинические испытания. Сообщалось, что они проводились в лабораториях Турции и США, поскольку собственной подходящей лаборатории в Украине нет.

Ранее Степанов рассказал о том, что в Украине уже есть два кандидата, которым могут доверить производство украинской вакцины от ковида.

Как сообщал «Телеграф» ранее, президент Владимир Зеленский хочет провести вакцинацию большинства населения Украины до Дня Независимости.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Вакцины, Коронавирус, Алексей Данилов, Covid-19.
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