Известный диетолог рассказал, какие продукты содержат опасные трансжиры и как их вычислить

Чаще всего опасные для организма трансжиры содержатся в обработанных готовых продуктах. Поэтому стоит научиться распознавать опасные продукты во время похода в магазин.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL озвучил кандидат медицинских наук, доцент Олег Швец.

По его словам, чаще всего трансжиры встречаются в:

кондитерских изделиях,

выпечке,

мороженом,

маргарине,

жареном картофеле.

Точно не установлено спустя какое время в организме человека происходят изменения, которые были вызваны потреблением трансжиров.

По мнению эксперта, если человек из года в год есть продукты с трансжирами, то изменения в организме будут. Вот только риск получить проблемы с сердцем появляется не только от трансжиров, а и от табака и алкоголя.

Он считает, что стоит читать состав продуктов перед покупкой.

"Если написано, что в продукте присутствует "частично гидрогенизированный растительный жир", то этого нельзя покупать 100%", — подчеркивает Швец. Он также обращает внимание на то, что в стране сейчас создаются новые законы по информированию потребителей о пищевой продукции. Следовательно, на упаковке все могут скрыть.

Учитывая данные факты доцент советует не употреблять продукты с кондитерским жиром, поскольку это может быть тот же трансжир.

Напомним, что ранее диетолог Светлана Фус рассказала о том, полезны ли молочные продукты.