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Тепловой удар: Комаровский напомнил о главных симптомах (инфографика)

Тепловой удар: Комаровский напомнил о главных симптомах (инфографика)
14:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Существуют высокие риски перегрева и получения теплового удара летом - солнечные лучи в это время очень активны и опасны. А температура до 36 градусов тепла, как передают синоптики на эту неделю, и вовсе лишает шанса нормально отдохнуть.

О симптомах теплового удара напомнил известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в Инстаграме.

К признакам теплового удара относятся:

  • головная боль;
  • интенсивное покраснение кожи;
  • учащенное сердцебиение, судороги и тошнота;

Не бегайте и держитесь подальше от мокрых стен: Комаровский рассказал, как защититься от молнии

  • высокая температура;
  • вялость и слабость;
  • головокружение или потеря сознания.

Чтобы уберечься от перегрева, не забывайте пить достаточно чистой негазированной воды и отдыхать в прохладе. При подозрении на тепловой удар нужно как можно быстрее охладить пострадавшего. В этом помогут холодная ванна или компрессы из смоченной в воде тканью. Звоните 103, если есть рвота, а симптомы длятся дольше часа или ухудшаются.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как избегать ожогов у детей.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Тепловой удар, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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