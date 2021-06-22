Тепловой удар: Комаровский напомнил о главных симптомах (инфографика)

Существуют высокие риски перегрева и получения теплового удара летом - солнечные лучи в это время очень активны и опасны. А температура до 36 градусов тепла, как передают синоптики на эту неделю, и вовсе лишает шанса нормально отдохнуть.

О симптомах теплового удара напомнил известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в Инстаграме.

К признакам теплового удара относятся:

головная боль;

интенсивное покраснение кожи;

учащенное сердцебиение, судороги и тошнота;

высокая температура;

вялость и слабость;

головокружение или потеря сознания.

Чтобы уберечься от перегрева, не забывайте пить достаточно чистой негазированной воды и отдыхать в прохладе. При подозрении на тепловой удар нужно как можно быстрее охладить пострадавшего. В этом помогут холодная ванна или компрессы из смоченной в воде тканью. Звоните 103, если есть рвота, а симптомы длятся дольше часа или ухудшаются.

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