"Это же так сексуально!": Марина Боржемская поделилась эффективными упражнениями на плечи

Известный фитнес-тренер Марина Боржемская не перестает напоминать, что каждому кусочку тела нужно уделять внимание. Ранее, она показала эффективные и легкие упражнения для спины, а в своем новом посте в Инстаграм - три полезных упражнения на плечи.

"Красивые плечи! Это же так сексуально!" - считает Боржемская.

Те упражнения, которые предлагает Марина Боржемская, стоит выполнять с применением гантелей 2-3 раза в неделю. А первые 3-4 дня не нужно делать больших нагрузок.

Упражнения жим гантелей вверх стоя.

Поднимите руки с выбранным весом до уровня плеч, разверните ладони пальцами вперёд. Выжмите гантели вверх и уведите немного за голову, а затем опустите в стартовое положение и повторите. Сделайте 3-4 подходов от 10-20 раз.

Разводка гантелей в сторону

Встаньте прямо, возьмите гантели, направьте запястья пальцами друг к другу. Разведите руки в стороны, разворачивая мизинцами вверх. Опустите в исходное положение и повторите. Сделайте 3-4 подходов от 10-20 раз.

Разводка гантелей в наклоне сидя

Сядьте на любую поверхность, наклоните корпус с прямой спиной, насколько позволяет гибкость, держите гантели в опущенных руках. Не меняя положение корпуса, разведите руки со взятым весом по сторонам до уровня плеч. Медленно опустите гантели в стартовое положение и повторите. Сделайте 3-4 подходов от 10-20 раз.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, какие продукты можно считать суперфудами.