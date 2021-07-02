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Можно делать дома в любое время: ТОП-3 упражнений для красивой спины от Марины Боржемской

Можно делать дома в любое время: ТОП-3 упражнений для красивой спины от Марины Боржемской
Обновлено 21:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram Марины Боржемской

Каждому кусочку нашего тела нужно уделять внимание и тренироваться. Речь пойдет о спине, которую каждому хочется иметь красивой и подтянутой.

Об этом говорит известный украинский фитнес-тренер Марина Боржемская в новом посте в Инстаграме.

Эксперт поделилась тремя эффективными легкими супер-упражнениями для спины, которые можно делать дома в любое время.

  • Отведение рук к ягодицам

Это оптимальное и несложное упражнение на спину без инвентаря, которое прорабатывает широчайшие мышцы и благотворно сказывается на укреплении мускулатуры плеч.

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Как выполнять: Лягте на живот на гимнастический коврик, после чего вытяните вдоль верхние и нижние конечности. Поочередно начинайте отводить руки к бедрам, выполняя маленькие задержки в пиковой точке. Не торопитесь, стараясь тщательно прорабатывать спину и плечи. Чем шире мах - тем больше нагрузка.

  • Гиперэкстензия лежа на животе

Упражнение способствует коррекции осанки, выпрямляет спину и раскрывает грудной отдел позвоночника.

Как выполнять: Примите положение лежа вниз животом на гимнастическом коврике, после чего сведите ладони на затылке, расправив локти в противоположные стороны. Теперь поднимайте корпус вверх, полагаясь исключительно на силу поясничных мышц. В верхней точке сделайте паузу, чтобы почувствовать максимальное напряжение.

  • Супермен

Элемент тренировки спины в домашних условиях является одним из самых эффективных, задействуя мышцы, разгибающие позвоночник, ягодицы, заднюю бедренную поверхность, стабилизаторы и дельты.

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Как выполнять: В положении лежа на животе, оторвите голову от пола. Нижние и верхние конечности вытяните вдоль, после чего начинайте одновременно поднимать их на 10 см от пола, делая секундные задержки в пиковой амплитуде. После нее руки и ноги возвращаются назад.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Упражнения, Спорт, Марина Боржемская.
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