10 нестандартных моделей, чья смелость перевернула мир моды.

Мы привыкли, что по подиуму в большинстве своём щеголяют худосочные модели со стандартными фигурами и похожими друг на друга лицами, которые едва ли получится вспомнить после показа. Но к счастью мир моды расширяет свои границы и всё чаще, на подиумах мы можем наблюдать моделей с необычной внешностью, нетипичной фигурой и ростом. Теперь фэшн индустрия открыла свои двери для людей всех рас, размеров и тех, кто по какой-то причине является недееспособными.