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Вторник, 28.05.2019
Искусство визажа: девушка, которая может стать кем угодно (Фото)
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Искусство визажа: девушка, которая может стать кем угодно (Фото)

Бренна Маццони (Brenna Mazzoni) - косплейщица-самоучка и визажист-любитель из Клермонта, штат Флорида, США, которая постоянно совершенствует свои навыки, даря удовольствие 112 тысячам подписчиков, следящих за ее удивительными перевоплощениями одно за другим. Фанатка Хэллоуина и любительница наряжаться начала экспериментировать с гримом и косплеем около 5 лет назад, начав посещать комик-конвенции. И сегодня она удивляет своих поклонников впечатляющими перевоплощениями.
Фото: bugaga.ru
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Женщины, Перевоплощение, Косплей, Визаж, Визажистка, Бренна Маццони.
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