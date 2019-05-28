Искусство визажа: девушка, которая может стать кем угодно (Фото)

Бренна Маццони (Brenna Mazzoni) - косплейщица-самоучка и визажист-любитель из Клермонта, штат Флорида, США, которая постоянно совершенствует свои навыки, даря удовольствие 112 тысячам подписчиков, следящих за ее удивительными перевоплощениями одно за другим. Фанатка Хэллоуина и любительница наряжаться начала экспериментировать с гримом и косплеем около 5 лет назад, начав посещать комик-конвенции. И сегодня она удивляет своих поклонников впечатляющими перевоплощениями.