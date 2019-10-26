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Супермодели с нестандартной внешностью: модные тенденции меняются (Фото)

Смотрите фото (12)
Супермодели с нестандартной внешностью: модные тенденции меняются (Фото)
02:29 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Забудьте про Эмили Ратаковски, Кендалл Дженнер и Кэндис Свейнпол. Здесь вы найдете список из 12 не менее прекрасных женщин.

  • 1

    Без сомнения, вы никогда не слышали о некоторых из этих красавиц, но, пожалуй, вам вскоре захочется узнать о них больше. Эти модели не обладают всемирно известными именами, но многие из них довольно известны в своих странах и вполне заслуживают места в этой подборке.

    Первая модель в списке - прекрасная Элис Деллал. Бразильско-британская модель иракского происхождения всего 167 см ростом и с наполовину выбритой головой не подходит ни под один из стереотипов о стандартах красоты модного бизнеса. Она смело плывет против течения и постепенно прорывается в супермодели. Помимо прочего, она еще и барабанщица в рок-группе.

  • 2

    Следующая звезда продолжает разрывать в клочья все правила модельного мира. Изначально эта бразильская красотка пришла в мир как мужчина, а теперь собирается стать одной из самых успешных женщин-моделей в фешен-индустрии. После операции по смене пола в 2012 году Леа Ти стала музой модного дома Givenchy, а не так давно была представлена как лицо косметической марки Redken.

  • 3

    Прекрасная уроженка Канады Джейд Уиллоугби завладела нашим вниманием неспроста: она одна из всего трех моделей-метисок, покоряющих сейчас мир моды. Очень грустно осознавать, что над ней издевались в детстве из-за того, что ее родители разных рас. "Я не попадаю в категорию темнокожих моделей или моделей этнических, так что я этакая вещь в себе", - говорит Джейд.

  • 4

    Вообще, весь этот топ посвящен уникальной и нестандартной женской красоте. Молли Бэйр поразила всех необычными чертами лица. Ее мимика, ее походка на подиуме и ее кошачья грация - это то, чего модельный мир раньше не видел.

  • 5

    От остальных моделей Джеки О’Шонесси отличает всего одна вещь: ей 64 года. Ставшая моделью актриса также является лицом торговой марки American Apparel. Она словно олицетворяет собой неприятие любых границ в том, как мы понимаем модельный мир.

  • 6

    Эрика Ирвин, также известная как Amazon Eve, считается самой высокой моделью в мире. С высоты своих двух с лишним метров она практически на любого мужчину смотрит как на гнома. Хотя Эрика тоже когда-то была мужчиной, но в 2004 году сделала операцию по смене пола и превратилась во внушительных размеров красотку.

  • 7

    Моффи подписала контракт с агентством Storm, с которым работают такие звезды, как Кейт Мосс и Кара Делевинь. Они делят подиум, фотографов и в целом похожи по модельным характеристикам, но Моффи обладает одной отличительной особенностью: она страдает косоглазием.

  • 8

    Диандра Форрест, модель-альбинос из Бронкса (Нью-Йорк), абсолютно уникальна в своей внешности: она обладает удивительно красивой кожей и очень мягкими, приятными чертами лица. Светлые волосы, зеленые глаза и африканская внешность - модель росла изгоем и решила использовать свою необычную красоту в карьерных целях. Ну что ж, Диандра многого достигла: она стала первой моделью-альбиносом, которая сотрудничает со всемирно известными дизайнерами, такими как Жан-Поль Готье и Вивьен Вествуд. А еще она снялась в клипе на песню Канье Уэста Power.

  • 9

    21-летняя уроженка Канады Винни Харлоу следующая в списке. Она страдает нарушением пигментации (витилиго), но не позволяет болезни стать препятствием на пути к успеху. Постепенно девушка становится одной из самых обсуждаемых в 2016 году моделей. Став лицом торговой марки Desigual, она доказывает всем, что в мире моды есть место не только моделям с классической красотой.

  • 10

    Шведская модель Эрика Линдер, обладающая необычной андрогинной внешностью, стала лицом рекламной кампании JC Jeans, снявшись одновременно и в мужском, и в женском образе. В описании своего аккаунта в Twitter Эрика говорит: "У меня слишком много воображения, чтобы быть человеком одного пола".

  • 11

    Андреа Пежич была самым известным андрогинным мужчиной-моделью в мире, но решилась на операцию по смене пола и стала женщиной. Теперь она - причина множества громких заголовков в материалах о модных показах. Андреа прекрасно справлялась со своими модельными обязанностями в обоих образах, так кому, как не ей, занимать первую строчку этого топа?

Самые известные полные женщины, которые сейчас невероятно популярны (Фото)

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Модели, Супермодели, Нестандартная внешность.
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