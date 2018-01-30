Певица Rihanna порадовала поклонников новым "белоснежным" снимком

Пока весь мир обсуждает выступление Рианны на "Грэмми-2018" и ее пышные параметры, она совершенно не стесняется их демонстрировать, доказывая, что прекрасна и сексуальна в любом виде.

На этот раз американская певица барбадосского происхождения порадовала поклонников новым фото в своем Инстаграм. На снимке девушка позирует в "total white look" на фоне гладильной доски. Стоит заметить, что даже в таком антураже Ри выглядит роскошно и дерзко.

stay pressed. Публикация от badgalriri (@badgalriri) Янв 28, 2018 at 2:10 PST

Напомним, что недавно певица выступила на церемонии награждения "Грэмми-2018" со своей песней "Wild Thoughts". Видео выступления взорвало Интернет из-за довольно эмоционального исполнения песни Рианной.