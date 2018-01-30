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Певица Rihanna порадовала поклонников новым "белоснежным" снимком
13:53 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Известная американская R&B- и поп-певица Рианна опубликовала новый снимок в Instagram.
Пока весь мир обсуждает выступление Рианны на "Грэмми-2018" и ее пышные параметры, она совершенно не стесняется их демонстрировать, доказывая, что прекрасна и сексуальна в любом виде.
На этот раз американская певица барбадосского происхождения порадовала поклонников новым фото в своем Инстаграм. На снимке девушка позирует в "total white look" на фоне гладильной доски. Стоит заметить, что даже в таком антураже Ри выглядит роскошно и дерзко.
Напомним, что недавно певица выступила на церемонии награждения "Грэмми-2018" со своей песней "Wild Thoughts". Видео выступления взорвало Интернет из-за довольно эмоционального исполнения песни Рианной.
Telegraf.com.ua