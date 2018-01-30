Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Монетизация субсидий: выплаты могут остановить по всей Украине Монетизация субсидий: выплаты могут остановить по всей Украине
Новости: Данилюк: "Кремлевский список" больше, чем предупреждение Данилюк: "Кремлевский список" больше, чем предупреждение
Новости: Фильм о бое Усик - Бриедис (Видео) Фильм о бое Усик - Бриедис (Видео)
Новости: Facebook будет показывать пользователям больше местных новостей Facebook будет показывать пользователям больше местных новостей
X

Певица Rihanna порадовала поклонников новым "белоснежным" снимком

Рианна
13:53 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная американская R&B- и поп-певица Рианна опубликовала новый снимок в Instagram.

Пока весь мир обсуждает выступление Рианны на "Грэмми-2018" и ее пышные параметры, она совершенно не стесняется их демонстрировать, доказывая, что прекрасна и сексуальна в любом виде.

На этот раз американская певица барбадосского происхождения порадовала поклонников новым фото в своем Инстаграм. На снимке девушка позирует в "total white look" на фоне гладильной доски. Стоит заметить, что даже в таком антураже Ри выглядит роскошно и дерзко.

 

stay pressed.

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

 Напомним, что недавно певица выступила на церемонии награждения "Грэмми-2018" со своей песней "Wild Thoughts". Видео выступления взорвало Интернет из-за довольно эмоционального исполнения песни Рианной. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Rihanna, Грэмми-2018, Знаменитые люди, Популярные певицы, Рианна.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Парень не захотел жить в общежитии и построил самый крутой домик за $14000 (Фото) Бывшая Джонни Деппа Ванесса Паради выходит замуж Вы не поверите: реальные люди, которые кажутся ненастоящими (Фото)

Последние новости

Ярмоленко пропустил тренировку "Боруссии" Медики назвали самые полезные завтраки Какая стоимость продуктов по состоянию на 30 января 2017 года
Сегодня читают
01 Усик повторил достижение Кличко и побил рекорд легендарного Холифилда
02 240-тонный БЕЛАЗ проверили на дрифт (Видео)
03 Монетизация субсидий: выплаты могут остановить по всей Украине
04 Украинские водоемы превращаются в соленые лиманы
05 Что происходит с шинами при температуре минус 50 градусов (Видео)
Новости сегодня
14:13 Николь Кидман продемонстрировала свои cкрытые таланты
14:12 Лидер "Шахтера" заинтересовал клуб Серии А
14:09 В Украине прогнозируют значительный прирост инвестиций в "зеленую" энергетику
13:57 Интересные моменты в повседневной жизни Японии в объективе Шина Ногучи (Фото)
13:56 Режиссер "Зови меня своим именем" раскрыл новые подробности о сиквеле
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине вступил в силу закон о медреформе В Украине вступил в силу закон о медреформе
Новости: Минфин США опубликовал "Кремлевский доклад": новый санкционный список Минфин США опубликовал "Кремлевский доклад"
Новости: Гройсман планирует интернет-покрытие для всех школ Украины Гройсман планирует интернет-покрытие для всех школ Украины
Новости: Прогноз погоды на 31 января: в Украине похолодает, местами снег К началу февраля в Украине похолодает, местами снег
Добавить комментарий
0