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Главу американской киноакадемии обвинили в домогательствах
15:22 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Президента Американской академии кинематографических искусств Джона Бейли обвинили в сексуальных домогательствах.

По данным источников издания, академия получила заявления о домогательствах со стороны 75-летнего Бейли от трех разных женщин.

По факту произошедшего в академии проводится расследование. В учреждении отметили, что "рассматривают любые жалобы конфиденциально для защиты всех сторон". Также в академии отметили, что "больше не будут комментировать подобные вопросы, пока не будет полностью завершена проверка".

Бейли известен как оператор многих культовых фильмов, в том числе День сурка, Большое разочарование, Американский жиголо, Как отделаться от парня за 10 дней. Он был избран президентом киноакадемии в августе 2017 года.

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Новости шоу бизнеса, Американская академия кинематографических искусств, Американская Киноакадемия, Джон Бейли, Секс-скандал, Сексуальные домагательства, Скандал.
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