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Главу американской киноакадемии обвинили в домогательствах
Новости шоу бизнеса: Президента Американской академии кинематографических искусств Джона Бейли обвинили в сексуальных домогательствах.
По данным источников издания, академия получила заявления о домогательствах со стороны 75-летнего Бейли от трех разных женщин.
По факту произошедшего в академии проводится расследование. В учреждении отметили, что "рассматривают любые жалобы конфиденциально для защиты всех сторон". Также в академии отметили, что "больше не будут комментировать подобные вопросы, пока не будет полностью завершена проверка".
Бейли известен как оператор многих культовых фильмов, в том числе День сурка, Большое разочарование, Американский жиголо, Как отделаться от парня за 10 дней. Он был избран президентом киноакадемии в августе 2017 года.
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