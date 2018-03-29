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Ким Кардашьян обескуражила новым фото
11:09 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Американская модель в очередной раз похвасталась пышными формами.
Светская львица Ким Кардашьян в который раз удивила поклонников новым фото, на котором продемонстрировала аппетитные формы.
Звезда опубликовала в своем Instagram фото в ванной. Ким напротив зеркала в черном белье, которое подчеркивает ее соблазнительные формы, и с полотенцем на голове наносит утренний макияж:
"Готовьтесь к выходу утром с моими новыми помадами от "KKW Х MARIO", - подписала модель.
Очевидно, таким способом Ким прорекламировала бренд, ведь в следующем своем посте девушка написала о том, что каждая женщина может выглядеть роскошно с ее косметикой.
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