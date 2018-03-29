Ким Кардашьян обескуражила новым фото

Светская львица Ким Кардашьян в который раз удивила поклонников новым фото, на котором продемонстрировала аппетитные формы.

Звезда опубликовала в своем Instagram фото в ванной. Ким напротив зеркала в черном белье, которое подчеркивает ее соблазнительные формы, и с полотенцем на голове наносит утренний макияж:

"Готовьтесь к выходу утром с моими новыми помадами от "KKW Х MARIO", - подписала модель.

Очевидно, таким способом Ким прорекламировала бренд, ведь в следующем своем посте девушка написала о том, что каждая женщина может выглядеть роскошно с ее косметикой.