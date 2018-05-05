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Оля Фреймут опубликовала милое фото с мужем

Оля Фреймут
22:38 Сб, 5 Май 2018 Телеграф
newsyou.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская ведущая Ольга Фреймут поделилась новым селфи с возлюбленным.

В Инстаграме Ольга Фреймут показала трогательное фото, на котором она обнимает своего мужа Владимира.

Подписала теле-звезда семейный кадр так: "Ми в Одесі. А де ви?". После чего ее подписчики стали бурно комментировать свежее фото, а также отвечать на поставленный Олей вопрос.

 

Ми в Одесі. А де ви?

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Не обошлось и без комплиментов в адрес Фреймут и ее мужа: "Вы так похожи;)", "Яка красуня!", "Красивi i щасливi!", "Красивая пара!»"

Всего за два часа после публикации нового фото Ольги Фреймут с мужем около 20 тысяч инстаграм-пользователей успели его оценить, поставив лайки.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, муж Ольги Фреймут, Оля Фреймут, Семья Оли Фреймут, Украинский шоу-биз.
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