Оля Фреймут опубликовала милое фото с мужем

В Инстаграме Ольга Фреймут показала трогательное фото, на котором она обнимает своего мужа Владимира.

Подписала теле-звезда семейный кадр так: "Ми в Одесі. А де ви?". После чего ее подписчики стали бурно комментировать свежее фото, а также отвечать на поставленный Олей вопрос.

Не обошлось и без комплиментов в адрес Фреймут и ее мужа: "Вы так похожи;)", "Яка красуня!", "Красивi i щасливi!", "Красивая пара!»"

Всего за два часа после публикации нового фото Ольги Фреймут с мужем около 20 тысяч инстаграм-пользователей успели его оценить, поставив лайки.