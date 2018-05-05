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Оля Фреймут опубликовала милое фото с мужем
22:38 Сб, 5 Май 2018 Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Украинская ведущая Ольга Фреймут поделилась новым селфи с возлюбленным.
В Инстаграме Ольга Фреймут показала трогательное фото, на котором она обнимает своего мужа Владимира.
Подписала теле-звезда семейный кадр так: "Ми в Одесі. А де ви?". После чего ее подписчики стали бурно комментировать свежее фото, а также отвечать на поставленный Олей вопрос.
Не обошлось и без комплиментов в адрес Фреймут и ее мужа: "Вы так похожи;)", "Яка красуня!", "Красивi i щасливi!", "Красивая пара!»"
Всего за два часа после публикации нового фото Ольги Фреймут с мужем около 20 тысяч инстаграм-пользователей успели его оценить, поставив лайки.
Telegraf.com.ua