Вера Брежнева опубликовала снимок в Instagram с мольбой о помощи
Новости шоу бизнеса: 36-летняя певица Вера Брежнева выложила новый снимок в Instagram, где выглядит элегантно.
Вера Брежнева каждый день дает повод о ней говорить. Вера творческая личность и очень добрый человек.
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Сегодня певица опубликовала в своем аккаунте в Instagram новый черно-белый снимок с очень интересной информацией.
Певица запускает очень важный для нее и окружающих проект, который носит название "Никто Не Лишний". Этот проект будет заниматься сбором средств для помощи людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации.
Сегодня запускается очень важный проект—платформа Никто Не Лишний, где будет проходить сбор средств на поддержку людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Я уже несколько лет занимаюсь проблемой ВИЧ-инфекции и знаю, что сложнее всего приходится тем, кого отвергает общество. Осуждать легко, а дать людям шанс на будущее можно здесь nooneleftbehind.ru/ru От нас с вами зависит судьба этих людей, Прочитайте их историии и поддержите! Это важно! #никтонелишний. P.s. Репост приветствуется миром
Вера уже не один год занимается проблемой ВИЧ-инфекции и прекрасно понимает, как тяжело людям быть изгоями для общества.
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Певица просит помощи от любого не равнодушного человека. Многие подписчики и поклонники забросали звезду комментариями и предложениями помочь. Надеемся новый проект Веры поможет нуждающемся.