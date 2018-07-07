Вера Брежнева опубликовала снимок в Instagram с мольбой о помощи

Вера Брежнева каждый день дает повод о ней говорить. Вера творческая личность и очень добрый человек.

Сегодня певица опубликовала в своем аккаунте в Instagram новый черно-белый снимок с очень интересной информацией.

Певица запускает очень важный для нее и окружающих проект, который носит название "Никто Не Лишний". Этот проект будет заниматься сбором средств для помощи людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации.

Вера уже не один год занимается проблемой ВИЧ-инфекции и прекрасно понимает, как тяжело людям быть изгоями для общества.

Певица просит помощи от любого не равнодушного человека. Многие подписчики и поклонники забросали звезду комментариями и предложениями помочь. Надеемся новый проект Веры поможет нуждающемся.