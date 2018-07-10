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Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:31 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Одна из самых желаемых исполнительниц Украины на фестивале Atlas Weekend.
На фестивале Atlas Weekend сегодня (10 июля) Даша Астафьева зажигает по полной. Украинская певица не только выступила в качестве интервьюера, но и порадовала своим выступлением на сцене.
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Подробности из фестиваля артистка разместила на своей странице в Instagram. Хоть видео относится к не вошедшему - его не увидят массы, благодаря соцсетям, поклонники все же увидят этот сочный момент.
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Для того, чтобы легче брать интервью в звезд певица решила для разогрева размяться. В этом ей помог рядом стоящий мальчик. В сексуальном платье эта физкультминутка была очень эффектной.
А публика наслаждалась горячим выступлением певицы в компании ярких мужчин.
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