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Арестован еще один подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

XXXTentacion
12:22 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Об этом на своей страничке в Твиттере сообщил окружной шериф.

Полиция штата Флорида задержала второго подозреваемого в убийстве рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного по сценическому псевдониму XXXTentacion.

Задержанным оказался 22-летний Майкл Боатрай, который ранее был фигурантом дела о наркотиках.

Напомним, 21 июня был задержан первый подозреваемый Дедрик Девоншай Уильямс.

18 июня в штате Флорида застрелили 20-летнего рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. На рэпера напали, когда он выходил из своего мотосалона. Нападающий выстрелил в него несколько раз, похитил его сумку Louis Vuitton и убежал.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, XXXTentacion, Дедрик Девоншай Уильямс, Джасай Дуэйн Онфрой, Майкл Боатрай, Полиция штата Флорида, Убийство рэпера XXXTentacion.
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