Арестован еще один подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion
Новости шоу бизнеса: Об этом на своей страничке в Твиттере сообщил окружной шериф.
Полиция штата Флорида задержала второго подозреваемого в убийстве рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного по сценическому псевдониму XXXTentacion.
Задержанным оказался 22-летний Майкл Боатрай, который ранее был фигурантом дела о наркотиках.
GUNMAN ARRESTED IN RAPPER’S MURDER | Broward County https://t.co/Zj7inBpOuW
— Broward Sheriff (@browardsheriff) 11 июля 2018 г.
Напомним, 21 июня был задержан первый подозреваемый Дедрик Девоншай Уильямс.
18 июня в штате Флорида застрелили 20-летнего рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. На рэпера напали, когда он выходил из своего мотосалона. Нападающий выстрелил в него несколько раз, похитил его сумку Louis Vuitton и убежал.