Арестован еще один подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

Полиция штата Флорида задержала второго подозреваемого в убийстве рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного по сценическому псевдониму XXXTentacion.

Задержанным оказался 22-летний Майкл Боатрай, который ранее был фигурантом дела о наркотиках.

GUNMAN ARRESTED IN RAPPER’S MURDER | Broward County https://t.co/Zj7inBpOuW — Broward Sheriff (@browardsheriff) 11 июля 2018 г.

Напомним, 21 июня был задержан первый подозреваемый Дедрик Девоншай Уильямс.

18 июня в штате Флорида застрелили 20-летнего рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. На рэпера напали, когда он выходил из своего мотосалона. Нападающий выстрелил в него несколько раз, похитил его сумку Louis Vuitton и убежал.