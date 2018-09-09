Модель Алла Шереметьева похвасталась поездкой в поместье Кристиана Диора

Самое завораживающее в путешествиях — это открывать истории. Особенно, когда это история Дома Dior — символа эпохи и высокой моды.

Исторический замок Ла Коль Нуар — обладатель безупречной репутации. Его владельцем был сам Кристиан Диор, модельер приобрел в 1951 году шато La Colle Noire и прилегающие к нему земли с садами. Здесь он отдыхал, находил вдохновение, а также выращивал майскую розу и жасмин: цветы для собственных ароматов.

Культовые и самые продаваемые духи в мире: Miss Dior, Eau Fraîche, Diorama, Diorissimo и Eau Sauvage, а теперь и одноименный La Colle Noire, названный в честь сада при поместье, родились здесь, под небом Грасса. Своим неповторимым характером цветы обязаны уникальным геологическим и климатическим условиям этой местности, расположенной между горами и морем. Замок был торжественно открыт в 2016 году после продолжительной реставрации.

Представляем вашему вниманию первую travel story, снятую в поместье Кристиана Диора Château de La Colle Noire и его окрестностях на юге Франции.

Главная героиня съемки — модель Алла Шереметьева в объективе известного украинского фотографа Убика Литвина. Модель позирует в нарядах украинско-бельгийского бренда Flow The Label и передает атмосферу Прованса.

"Платья из коллекции Flow The Label объединяют в себе современный стиль и винтажную романтику, а значит идеально подходят для визита в Château de La Colle Noire!" - — рассказывает продюсер и PR-специалист Валерия Башинская.