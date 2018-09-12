Британская актриса Тильда Суинтон снялась в осенних образах для журнала AnOther.

На обложке звезда фильма "Суспирия", премьера которого состоится 26 октября 2018 года, появилась в шапке-ушанке и черной водолазке. Актриса, как всегда почти не использовала макияжа. Для других снимков женщина надела over-size костюмы в форме цветов и подушек, а также длинные платья от таких брендов как Prada, Comme des Garçons, Marine Serre, Nike, Balenciaga и другие. Эти невероятные сюрреалистические снимки сделал знаменитый фотограф Вилли Вандерперре.